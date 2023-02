Fundación Banco Santander impulsa la digitalización de las ONG

La digitalización ha cambiado nuestras vidas, la forma de relacionarnos y de trabajar. La aplicación de las nuevas tecnologías se ha convertido en una pieza clave para la viabilidad de las empresas, algo a lo que no escapa el tercer sector. Para impulsar esta transformación, Fundación Banco Santander lanzó en 2019 el programa Santander Social Tech, cuyo objetivo es dar formación, asesoramiento y ayudas económicas a las organizaciones sociales para que aprovechen las oportunidades que ofrece la digitalización y mejorar el impacto y la eficiencia de sus acciones.

Desde entonces, ya han participado profesionales de 529 ONG y se han realizado 51 talleres. De ellas, 180 organizaciones han recibido un servicio de asesoramiento personalizado para mejorar la digitalización de un área concreta de su organización y 160 han contado con ayudas económicas de 5.000 euros cada una para implementar mejoras digitales. En total se han destinado más de 750.000 euros. Ahora está en marcha la V edición del programa y en los próximos días se conocerán las entidades participantes en esta nueva convocatoria.

En España, el tercer sector representa en torno al 1,5% del PIB, emplea a más de 640.000 personas, cuenta con alrededor de 1,3 millones de voluntarios y da atención a casi 13 millones de personas que viven en riesgo de pobreza y exclusión social.

Sin embargo, superar la brecha digital no es fácil cuando no se forma parte de una gran estructura. "Las entidades pequeñas no contamos con los recursos suficientes ni con los profesionales para poner en marcha de forma eficaz la transformación digital", asegura Mila Benavente, psicóloga en Fundación AFIM en Salamanca. En este sentido, añade, "tanto la formación como el asesoramiento de Santander Social Tech nos han permitido adquirir nuevas competencias digitales que han marcado un punto de partida en nuestra entidad para saber cómo optimizar y mejorar nuestra comunicación y poder así llegar a más personas".

Tres fases

De hecho, Fundación Banco Santander se centra especialmente en el ámbito de la acción social y, sobre todo, en aquellas entidades con un grado de madurez digital bajo o medio. El programa está diseñado para acompañar a las organizaciones en tres fases.

La primera son los talleres, que ofrecen formación online y gratuita dirigida a que los profesionales adquieran habilidades y competencias digitales para mejorar, principalmente, la gestión interna y los procesos de comunicación o captación de fondos. En estas sesiones, que duran nueve días lectivos y tienen una carga horaria de diez horas aproximadamente, se trabaja sobre temas como la transformación digita; las herramientas para la gestión interna, la comunicación y el marketing; las redes sociales; o la creación y edición digital: imágenes, vídeos e infografías.

La segunda es la asesoría. Tras haber concluido la formación, la Fundación ofrece a las organizaciones beneficiarias un servicio de asesoramiento online personalizado para avanzar en un aspecto concreto de la digitalización, a elegir por la ONG entre varios temas: creación de perfiles en redes sociales, mejora de perfiles en redes sociales, mejora de la página web o de las herramientas de email marketing.

Y, por último, las ayudas, a las que podrán optar las entidades que hayan completado las dos fases anteriores y que ascienden a 5.000 euros destinados a impulsar la digitalización. Por ejemplo, en el caso de la Asociación del Daño Cerebral de Compostela SARELA, que participó en la pasada convocatoria, la ayuda económica se destinó a mejorar la atención dirigida a las familias y a poner en marcha una nueva sección en la web donde las personas cuidadoras pueden acceder de manera ágil a contenidos (vídeos, documentos, etc.) relacionados con el autocuidado tanto emocional como físico, que les ayuda a enfrentarse con más herramientas en su día a día como personas cuidadoras.

No obstante, el impacto más relevante del programa reside en la transformación de las organizaciones a nivel estratégico. "El proyecto nos ha permitido fundamentalmente mejorar la comunicación con las personas y familias socias, así como ampliar nuevas formas de atención con las familias (más allá de la presencialidad y la modalidad online)", explica Olalla Domínguez, trabajadora social en SARELA. En su opinión, "los cambios van más allá de la implantación de esta herramienta concreta, ya que la colaboración con este proyecto ha supuesto hacer de la transformación digital una visión estratégica de la entidad".