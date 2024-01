Qué es y cómo ha evolucionado el sector del vending en España

El sistema de venta de productos conocido como vending se ha extendido a lo largo y ancho del mundo occidental y, en concreto, con bastante éxito en el territorio español. Se trata de la venta de todo tipo de productos, en especial comestibles y bebidas a través de máquinas automáticas expendedoras. Con la simple acción de introducir unas monedas o la tarjeta de crédito es posible elegir entre una amplia variedad de mercancía, tecleando el código con el que está marcado el producto que se desea consumir.

Con el vending se abre el abanico de oportunidades para adquirir un artículo en perfectas condiciones, tanto de calidad como de higiene y a un precio sin competencia. Además, se puede hacer en cualquier momento, ya que estas máquinas, al no tener operarios, permanecen disponibles durante las 24 horas del día, todo el año, sea fiesta o no.

Se trata de un tipo de negocio que apenas presenta preocupaciones. Al no tener que tratar con empleados que vendan los productos, no habrá que preocuparse por horarios, sueldos, vacaciones, malos entendidos… Las máquinas vending no requieren de Seguro Social, ni prestaciones, ni piden bajas por enfermedad o asuntos propios.

Tan solo habrá que estar un poco atento a su mantenimiento y realizar la selección de productos para vending eligiendo un mayorista de confianza, que ofrezca productos de calidad y con eficacia en las reposiciones.

Cronología del vending hasta nuestros días

A pesar de lo que se pudiera suponer en un principio, este tipo de negocio no es en absoluto nuevo, aunque es en estos tiempos cuando se ha convertido en un sector altamente productivo, batiendo auténticos récords en instalaciones.

En la actualidad es la actividad comercial más lucrativa y con un mayor crecimiento y expansión a lo largo y ancho del mundo en relación a la captación de recursos. Se trata de un modelo que se puede convertir en un buen complemento económico, o bien, si se crean diferentes espacios, llegar a convertirse en la principal fuente de ingresos.

El vending tiene su origen en el mismísimo Egipto de los faraones. Existen pruebas de dispensadores de agua sagrada en los templos de Tebas y alto Egipto en el 215 antes de Cristo. China también se preocupó de ofrecer este servicio creando, en el 1076 de la era actual, una despachadora de lápices.

En épocas más recientes aparecerían las primeras máquinas expendedoras basadas en el actual modelo. En concreto, en 1886, en Estados Unidos, aparecen las primeras fábricas vending y en 1887 se instalan las primeras máquinas expendedoras de chicles en los trenes de Nueva York. A partir de estos primeros pasos, esta industria no ha dejado de crecer, convirtiéndose en la actualidad en la de mayor desarrollo y crecimiento anual, con una estimación de 25 billones de dólares de valor global.

El vending en España

Dentro del territorio nacional se ha convertido, en muy poco tiempo, en una apuesta segura como negocio rentable. El vending es una de esas industrias que están contribuyendo de forma notable al PIB nacional, un sector que está generando notables beneficios a las empresas gracias a los avances tecnológicos producidos y que se han ido adaptando a buen ritmo. De forma general, se recomienda el vending como fórmula ideal como proyecto empresarial para emprendedores.

Según el propio IFMA España, el sector vending ha sido de los pocos que han superado, casi sin dificultad, la crisis sanitaria del 2022. Según el estudio realizado por la Asociación Internacional de Facility Management, se asignó un valor de ventas conjuntas en este sector de unos 1725 millones de euros en el 2021, es decir, un 16,9% más que en el pasado ejercicio 2020, y en los siguientes años ha seguido aumentando tanto por la implantación de máquinas como por el consumo de sus productos.

La facturación del sector no ha dejado de crecer desde el año 2013, alcanzando un hito en el año 2019, que llegó a los 2450 millones de euros, cifras que, según las previsiones, podrían igualarse en los próximos años.

Tendencias del sector vending en España

Sin lugar a dudas se trata de un entorno comercial en plena expansión, un sistema de negocio con el que emprender que requiere pocos cuidados y atención. Según los expertos del sector, es ahora un momento excelente para la inversión, habilitando espacios con el vending como protagonista.

La tendencia para los próximos años para todos aquellos que quieran emprender de este modo y no fallar será la creación de mini-markets y lugares de venta no asistida, como los que ofrecen estas máquinas. La necesidad del público de acceder a servicios 24/7 con un proceso de compra más rápido y sencillo hará que esta fórmula de negocio se desarrolle y multiplique.

En cuanto a los productos que el cliente de vending demandará, cada vez con más frecuencia serán los relacionados con alimentos saludables, ecológicos y nutritivos. La tendencia de la comida sana, tanto en origen como durante todo el proceso de producción y traslado hasta llegar al consumidor, se implantará también en estos espacios.

En cualquier caso, como recomendación general para todo el que posea un local y quiera sacarle la máxima rentabilidad, la instalación de máquinas vending con una variada oferta, desde alimentos a bebidas, pasando por objetos de utilidad, libros, decoración… es la fórmula perfecta para el éxito.