Así afectan las pantallas al cerebro de los niños, según una pediatra experta

La pediatra María Angustias Salmerón Ruiz, autora de Reset Digital, alerta sobre el uso desregulado de la tecnología en niños y adolescentes y pide una reflexión colectiva y urgente sobre su influencia en el desarrollo neurológico.

En un contexto donde las tecnologías digitales se han integrado de forma natural en la rutina diaria, incluso desde la infancia más temprana, María Angustias Salmerón Ruiz, pediatra en la Clínica Ruber de Madrid y doctora especializada en salud digital, propone en su libro Reset Digital una reflexión profunda sobre el modo en que las pantallas están moldeando nuestras vidas y, especialmente, los cerebros aún en desarrollo de niños y adolescentes.

La autora explica que su interés por este fenómeno surgió tras enfrentarse en consulta a su primer caso de ciberacoso, cuando aún no existían ni protocolos ni información suficiente sobre cómo abordarlo. "Ese primer caso se dio en una red social ya extinta, Tuenti, lo que pone sobre la mesa lo efímero del mundo digital y lo poco preparados que estábamos", señala.

¿Por qué los dispositivos móviles no vienen con manual de uso?

Uno de los aspectos clave que denuncia en su obra es que los dispositivos digitales no vienen con un manual de instrucciones real. Aunque están diseñados para ser intuitivos incluso para los más pequeños, la doctora advierte que "la facilidad de uso instrumental no implica que el menor esté capacitado para un uso responsable". Según Salmerón, el llamado "nativo digital" es un mito: los niños imitan lo que ven, pero no tienen las herramientas cognitivas necesarias para autogestionar el tiempo, el contenido ni el impacto emocional del mundo digital.

Además, destaca el papel fundamental del entorno familiar. "El ejemplo de los padres es determinante. Entre lo que se dice y lo que se hace, el niño siempre se quedará con lo que ve", advierte. Y añade: "Si no quieres que tus hijos se lleven el móvil a la cama, tú tampoco deberías hacerlo".

En cuanto a los efectos concretos del uso excesivo de pantallas, Salmerón apunta al llamado "efecto de desplazamiento": "Mientras estás frente a una pantalla, no estás haciendo ejercicio, no estás durmiendo bien ni socializando de manera real", resume. Este fenómeno se traduce en alteraciones del desarrollo del lenguaje, problemas de sueño, incremento del sedentarismo y deterioro en las habilidades sociales.

Respecto a la posibilidad de revertir estos efectos, la doctora aclara que, especialmente en menores de seis años, los daños pueden disminuir si se retira la exposición a pantallas. Sin embargo, subraya que es imposible saber si esos niños alcanzarán su pleno potencial neurológico. "No tenemos forma de medir el ‘qué habría pasado si no’", reconoce.

Efecto de la Inteligencia Artificial en el cerebro

Otro de los temas que aborda Reset Digital es el papel creciente de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y su potencial para reforzar hábitos adictivos. "La IA permite a las plataformas conocernos mejor que nosotros mismos. El contenido infinito, personalizado y disponible sin interrupciones incrementa el riesgo de uso compulsivo, especialmente en cerebros inmaduros", advierte.

Como conclusión, Salmerón ofrece algunas pautas claras: nada de pantallas en menores de seis años; entre los 7 y los 12, máximo una hora diaria siempre acompañada por un adulto; y a partir de los 13, especial precaución con los móviles, que deben mantenerse fuera de las habitaciones por la noche.

Con un enfoque riguroso pero accesible, Reset Digital se presenta como una herramienta imprescindible para familias, docentes y profesionales sanitarios. Su mensaje es claro: para afrontar los retos de la tecnología en la infancia, es imprescindible entender primero sus riesgos reales y luego construir juntos un entorno digital más saludable.