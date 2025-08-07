Así será GPT-5 tras la filtración: cuatro versiones, más velocidad y mejor razonamiento lógico

OpenAI afronta su evento de presentación con una inesperada filtración: parte de los detalles clave de GPT-5, la nueva generación de su modelo de lenguaje, han salido a la luz tras la publicación accidental de un artículo en el blog de GitHub. Aunque el contenido fue retirado a los pocos minutos, copias archivadas del texto ya circulan por foros como Reddit, desatando expectación antes del anuncio oficial previsto para esta tarde a las 19:00 (hora peninsular española).

Según el documento filtrado, GPT-5 no será un modelo único, sino una familia compuesta por cuatro versiones diferenciadas según su propósito: GPT-5 (versión completa, centrada en tareas lógicas complejas), GPT-5 Mini (optimizada para entornos con recursos limitados), GPT-5 Nano (pensada para latencia ultrabaja) y GPT-5 Chat (enfocada en diálogos contextuales y aplicaciones empresariales). Todas ellas comparten avances significativos en razonamiento, comprensión contextual y autonomía operativa.

LIVE5TREAM THURSDAY 10AM PT — OpenAI (@OpenAI) August 6, 2025

Además, OpenAI ha reforzado las capacidades de GPT-5 como agente de inteligencia artificial, con una mayor habilidad para ejecutar tareas con menos instrucciones por parte del usuario. Esto refuerza su potencial para integrarse en flujos de trabajo profesionales, especialmente en sectores como la programación, el análisis de datos o la atención automatizada al cliente.

"The latest AI model from OpenAI, GPT-5, is now available on GitHub Models. GPT-5 is OpenAI's most advanced model, offering major improvements in reasoning, code quality, and user experience.

It handles complex coding tasks with minimal prompting, provides clear explanations,… pic.twitter.com/vhzNoTLOU9 — Yam Peleg (@Yampeleg) August 7, 2025

Así será el nuevo GPT-5 de OpenAI

La filtración también revela comparativas entre GPT-5 y otros modelos líderes del mercado, como Llama 4 Scout o Cohere v2, lo que deja entrever el objetivo de OpenAI: mantener la delantera en la carrera por los modelos generativos más avanzados.

La publicación fue detectada por la comunidad tecnológica antes de ser eliminada, pero su contenido ya ha sido replicado ampliamente. El evento oficial, llamado LIVE5TREAM, estará liderado por Sam Altman, CEO de OpenAI, y podría traer consigo más sorpresas, como una posible integración automática de todos los modelos de lenguaje en ChatGPT, una idea ya sugerida por Altman en anteriores ocasiones.

La filtración también llega tras el lanzamiento reciente de modelos open source por parte de OpenAI, bajo la marca GPT-OSS, un movimiento que apunta a una apertura progresiva de sus tecnologías más allá del entorno corporativo.

Mientras el mundo tecnológico espera la presentación en directo, la comunidad ya debate sobre lo que podría suponer GPT-5 para el futuro de la inteligencia artificial: mayor eficiencia, más versatilidad, y quizás, una nueva era en la relación entre humanos y máquinas.