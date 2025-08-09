¿Quién escribe tus series favoritas? La IA revoluciona el cine

¿Te imagina ver una serie cuya trama ha sido diseñada por un algoritmo, con diálogos escritos por una Inteligencia Artificial y doblada al castellano por una voz sintética que no pertenece a ningún actor? Ese futuro ya no es ciencia ficción, sino una realidad cada vez más presente en la industria del entretenimiento.

Concretamente, aunque ha sido nominada a premios como los Globos de Oro, The Brutalist generó hace unos meses controversia por su uso de inteligencia artificial. Todo comenzó tras una entrevista del editor Dávid Jancsó con Red Shark News, en la que reveló que se utilizó IA en la postproducción para ajustar algunos diálogos y diseñar elementos del set. Aprovechamos la polémica para repasar otras producciones que también han integrado esta tecnología en su proceso creativo.

En este sentido, "la inteligencia artificial está transformando el cine y la televisión, optimizando todo, desde la creación de guiones hasta la postproducción", asegura Gema Ruiz, responsable de innovación en Softtek, en declaraciones a Libertad Digital. Según la experta, esta tecnología puede incrementar la eficiencia de la producción en hasta un 30%, mejorar la calidad visual y acelerar la creación de contenido.

Pero no solo se trata de producir más y más rápido: también de captar mejor la atención del espectador. "La IA contribuye a una mayor retención de audiencia, hasta en un 50%, gracias a la personalización avanzada", explica Ruiz. Los algoritmos ya no solo nos recomiendan qué ver; ahora podrían estar decidiendo qué historias llegan siquiera a producirse.

La IA se cuela en los guiones de cine

Los sistemas de inteligencia artificial generativa son capaces de identificar patrones narrativos que han funcionado en el pasado para crear nuevos guiones. ¿El problema? El riesgo de que la industria se llene de historias demasiado parecidas entre sí.

"El uso de IA para generar tramas puede llevar a una saturación de contenido y a una falta de originalidad. Existe un peligro real de que se minimice el rol creativo humano", advierte Ruiz. La homogeneización de contenidos podría ser el precio a pagar por la eficiencia.

Doblaje automático y voces sintéticas: ¿el fin del actor de doblaje?

Otra frontera tecnológica que ya se está cruzando es la del doblaje automático. Voces generadas por IA, cada vez más realistas, permiten lanzar series y películas en múltiples idiomas al mismo tiempo, sin necesidad de estudios de doblaje tradicionales. Pero esta automatización no está exenta de polémica.

"Los doblajes multilingües por IA son indistinguibles de voces humanas y están redefiniendo la distribución global", señala la portavoz de Softtek. Sin embargo, plantea desafíos éticos evidentes: ¿de quién es esa voz? ¿Quién da el consentimiento para su uso? Y sobre todo, ¿dónde queda el trabajo del actor de voz profesional?

A pesar de todo, Ruiz insiste en que el talento humano seguirá siendo imprescindible: "La supervisión humana seguirá siendo indispensable. El factor diferenciador más poderoso sigue siendo la visión estratégica y creativa del ser humano".

Festivales de cine con películas y series 100% artificiales

Ante la posibilidad de que en un futuro próximo se presenten películas enteramente creadas por inteligencia artificial en festivales de cine, Ruiz es escéptica. "No lo veo probable. Aunque la IA puede ayudar a contar nuevas historias, el corazón del cine y la televisión sigue dependiendo de la creatividad humana".

En un momento en el que las plataformas de streaming libran una batalla feroz por la atención del usuario, la tentación de automatizar al máximo el proceso creativo es comprensible. Pero, como recuerda Ruiz, "es crucial encontrar un equilibrio entre eficiencia y autenticidad".