Europa estrena 'Jupiter', el superordenador más potente del continente y cuarto del mundo

Europa ha dado un salto histórico en la computación de alto rendimiento con la inauguración de Jupiter, el primer superordenador europeo capaz de superar la exaescala, es decir, realizar más de un quintillón de operaciones por segundo. Para hacerse una idea de su potencia, equivale a la capacidad de procesamiento de un millón de smartphones funcionando a la vez.

Un proyecto europeo pionero

El nuevo sistema se encuentra en el Forschungszentrum Jülich, en Alemania, y ha sido inaugurado por la comisaria de Investigación e Innovación de la Unión Europea, Ekaterina Zaharieva, junto al canciller alemán Friedrich Merz. Con esta puesta en marcha, la UE se consolida en la élite mundial del sector.

Clasificado oficialmente como el superordenador más potente de Europa y el cuarto más rápido del mundo, Jupiter destaca además por su eficiencia energética. Funciona íntegramente con energías renovables y dispone de un innovador sistema de refrigeración y reutilización de energía, lo que le ha permitido situarse en el primer puesto de la clasificación internacional Green500.

Avances en la predicción del clima

Uno de los grandes objetivos de Jupiter será la investigación climática y meteorológica. El superordenador permitirá ejecutar modelos con resolución kilométrica, un avance que facilitará la elaboración de pronósticos mucho más precisos sobre fenómenos extremos como olas de calor, tormentas intensas o inundaciones.

Inversión conjunta de 500 millones

La puesta en marcha de este superordenador supone una inversión de 500 millones de euros financiados conjuntamente por la Unión Europea y Alemania. Forma parte de la estrategia europea de innovación tecnológica, que incluye el desarrollo de una red de gigafactorías de Inteligencia Artificial (IA) y centros de computación a gran escala y sostenibles, dedicados al entrenamiento y la implementación de modelos de última generación.