Cómo acceder a todo el contenido de Libertad Digital a través de Google Discover

Google ha incorporado una nueva función en Discover que permite dar prioridad a los medios y creadores de referencia. Desde este momento, Libertad Digital y esRadio puede aparecer en primer plano en el feed del móvil, con acceso inmediato a periodismo independiente, opinión en libertad y a los programas más escuchados de la radio española.

Hasta ahora, Discover organizaba el contenido solo en función de los intereses detectados por el algoritmo. Con esta actualización, es posible seleccionar fuentes concretas y reforzar la presencia de la información y el análisis de Libertad Digital y esRadio.

Esto facilita el acceso directo a un contenido diverso y riguroso desde Google, al tiempo que garantiza privacidad y personalización en la experiencia informativa.

Pasos para añadir Libertad Digital en Google Discover

Dos formas rápidas de hacerlo:

Acceso directo : desde este enlace se abre el perfil de Libertad Digital en Discover y basta con pulsar el botón "Seguir".

Desde el propio feed : Abrir la aplicación de Google en el móvil (o deslizar a la izquierda en la pantalla principal de Android). Confirmar que la sesión de Google está activa. Localizar un contenido de Libertad Digital en Discover (artículo, columna, vídeo o programa). En la parte superior de la tarjeta aparece el logotipo del medio y el botón "Seguir" . Al activarlo, todo el contenido de Libertad Digital tendrá prioridad en el feed.



Qué ofrece Discover con Libertad Digital

Actualidad política y social explicada sin filtros.

Opinión y firmas propias : artículos de nuestros autores y columnistas de referencia.

Economía : claves para entender lo que ocurre en España y el mundo a través de Libre Mercado .

Programas de esRadio : las voces más influyentes, tertulias y entrevistas exclusivas.

Vídeos y reportajes : formatos visuales y narrativos para profundizar en los temas de actualidad.

Exclusivas y análisis en profundidad que marcan la agenda informativa.

Bloques temáticos de actualidad para estar al día de los grandes debates y tendencias informativas.

Cultura y estilo de vida con la mirada de Chic y secciones especializadas.

Contenidos integrados con redes sociales (X, Instagram, Facebook, TikTok).

Discover aprende de cada interacción. Cuanto mayor sea el interés mostrado por los contenidos de Libertad Digital, más presencia tendrán en el feed diario.

Y además, todo el contenido de Libertad Digital y esRadio está disponible también en las principales redes sociales: X, Instagram, Facebook y TikTok.