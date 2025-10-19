PIXMA TS5350i de Canon, la impresora perfecta para plasmar en papel todo lo que tienes en el móvil

Versatilidad, agilidad, productividad y diseño, la nueva impresora Canon PIXMA TS5350i responde con creces a todas estas características para cubrir las necesidades del usuario. En definitiva, una impresora multifunción 3 en 1 pensada para el hogar.

Canon PIXMA TS5350i.

Su diseño es sencillo de usar con la opción de imprimir desde el móvil de forma rápida y sencilla gracias a su conectividad intuitiva. Con la opción de suscribirte al PIXMA Print Plan para que tengas las tintas en tu puerta de forma automática cuando las necesites y antes de que se agoten –ya que detecta cuando están a punto de agotarse y te envía los nuevos–, con diferentes tarifas para adaptarse al uso que quieras darle. También ofrece funciones de escáner y de copiadora.

Imprimirás documentos, adhesivos, magnéticos o papel mate de doble cara gracias a las opciones de personalización para adaptar a tu gusto las impresiones con Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park y Message In Print. Podrás crear tus propios diseños en tu ropa con el nuevo papel de transferencia térmica, sin olvidar la impresión de fotografías que durarán más de una vida gracias a los cartuchos FINE y el sistema de tintas ChromaLife 100.

Con la Canon PIXMA TS5350i puedes imprimir en varios formatos y superficies.

Además, su diseño elegante y minimalista –disponible en dos colores modernos y atractivos: blanco y negro–, con una barra de LEDs que indican el estado del equipo y te facilitará su uso. De hecho, con la aplicación Canon PRINT, desde el móvil tendrás la opción de conectarte a Facebook, Instagram y otras cuentas en la nube. También tienes la alternativa de imprimir sin aplicaciones con AirPrint (iOS) y Mopria (Android). Más fácil y con mejor calidad, imposible. Los soportes de 5'' x 5'' y 3,5'' x 3,5'' son perfectos para fotos de redes sociales.

La Canon PIXMA TS5350i es muy sencilla de usar.

La opción de impresión desde el móvil es el punto fuerte de esta impresora, sobre todo ahora que cada usuario lleva casi su vida entera en el bolsillo. Desde la app Canon PRINT puedes imprimir documentos guardados en el smartphone, escanearlos o copiarlos con ayuda de la cámara. También las fotografías que tengas en tu carrete las podrás imprimir con la opción de poder editarlas antes.

Puesta en funcionamiento

El peso de la impresora es de 6,3 kilogramos, por lo que habrá que tener cuidado al sacarla de la caja y colocarla en algún lugar de la casa o de la oficina. Una vez ubicada, lo segundo es enchufarla a la corriente con el cable de alimentación incluido.

La instalación de la impresora es muy sencilla, sólo tienes que seguir las instrucciones que van apareciendo en la pantalla OLED de 1,44 pulgadas y así podrás instalar los cartuchos de tinta -uno negro y otro de color- e iniciar la impresión de prueba.

La Canon PIXMA TS5350i es la impresora perfecta para el hogar.

Al lado de la pantalla se encuentran los botones que servirán para navegar por las opciones para configurarla en primera instancia y para la posterior impresión.

Otro punto a destacar es que tiene la opción de cargar el papel en dos bandejas, una debajo de la impresora, por lo que habrá que sacarla y ajustar las guías para ajustar el tamaño del papel. La trasera superior es igual de sencilla pero admite menos formatos de papel.

La impresión es de calidad y se agiliza en función de las copias que saques. La opción de copia y de escaneado también es muy sencilla y con resultados de definición más que correctos.

Con todo esto, PIXMA TS5350i es una opción perfecta tanto para el hogar, para usarla desde el ordenador, portátil o móvil vía wifi. Además, su precio de 79€ la hace de lo más competitiva y asequible.