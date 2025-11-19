PC Racing tira la casa por la ventana este Black Friday

En noviembre, una fecha marcada en rojo en el calendario de los consumidores cobra protagonismo: el Black Friday. Este evento, que surgió para inaugurar la temporada de compras navideñas en Estados Unidos y se ha importado a la mayoría de los países del mundo, se ha convertido en sinónimo de grandes ofertas y descuentos en todo tipo de productos, tanto en tiendas físicas como online.

Este año, el Black Friday, que se celebrará el 28 de noviembre, llega con mayor expectación que nunca, en un contexto marcado por la inflación y la subida generalizada de precios. Para muchos consumidores, será una oportunidad clave para ahorrar dinero a la hora de adquirir productos deseados o adelantar los regalos navideños. No es de extrañar, por tanto, que más de la mitad de los españoles, concretamente el 55,3%, planee aprovechar el periodo de descuentos del Black Friday 2025, según revela un informe del comparador de precios idealo.es.

Entre las marcas que ya están lanzando ofertas anticipadas para ir calentando motores para el Black Friday 2025 destaca PC Racing, la reconocida tienda especializada en ordenadores gaming y tecnología de alto rendimiento. La empresa con sede en Madrid ha decidido tirar la casa por la ventana con una de las campañas más potentes del año, cargada de grandes descuentos que harán las delicias de cualquier gamer, streamer, diseñador o profesional que busque el máximo rendimiento al mejor precio.

Un mes de ofertas anticipadas, configuraciones personalizadas y envío rápido

PC Racing se ha consolidado en los últimos años como la mejor marca de PC Gaming en España. Esta tienda online, que cuenta con una puntuación de 4.8 sobre 5, basada en más de 900 reseñas verificadas de usuarios reales en la plataforma Trustpilot, destaca por sus quipos de alto rendimiento, sus componentes de última generación, su inmejorable relación calidad-precio y un servicio de atención al cliente ágil, profesional y cercano.

Para el Black Friday 2025, PC Racing promete grandes descuentos en PC Gaming, portátiles, componentes y periféricos. Como viene siendo habitual en los últimos años, lejos de concentrar los descuentos en el 28 de noviembre, la marca ofrecerá ofertas anticipadas y configuraciones personalizadas tanto en su página web oficial como en sus principales marketplaces a lo largo de todo el mes. De esta forma, noviembre será la mejor oportunidad para comprar un PC GAMING en PC Racing. Además, los clientes podrán planificar sus compras con calma y acceder a descuentos antes de que se agoten las unidades más demandadas, y disfrutar de envíos gratis a la hora de comprar sus equipos gaming.

Las joyas de la corona: GTI 95 Supra, Sigma, Alfa y Submariner

Además de su amplia selección de PC Gaming, portátiles, componentes y periféricos, PC Racing ofrecerá grandes descuentos durante el Black Friday 2025 en los productos exclusivos de sus líneas más populares: GTI 95 Supra, Sigma, Alfa y Submariner. Cada una de estas series ha sido diseñada para responder a diferentes necesidades, cubriendo todo el espectro del jugador moderno, desde el competidor más exigente hasta el entusiasta del rendimiento.

GTI 95 Supra : diseñada para los gamers más exigentes. Esta línea ofrece máximo rendimiento, funcionamiento silencioso y eficiencia extrema en cada partida. Destaca por su fiabilidad a largo plazo y su soporte a futuras actualizaciones.

: diseñada para los gamers más exigentes. Esta línea ofrece máximo rendimiento, funcionamiento silencioso y eficiencia extrema en cada partida. Destaca por su fiabilidad a largo plazo y su soporte a futuras actualizaciones. Sigma : la opción perfecta para quienes buscan una experiencia de juego de alta calidad y un rendimiento superior en tareas avanzadas, como la creación de contenido y el streaming.

: la opción perfecta para quienes buscan una experiencia de juego de alta calidad y un rendimiento superior en tareas avanzadas, como la creación de contenido y el streaming. Alfa : pensada para quienes quieren dar el salto al mundo gaming, con equipos que combinan rendimiento, versatilidad y una relación calidad-precio inigualable.

: pensada para quienes quieren dar el salto al mundo gaming, con equipos que combinan rendimiento, versatilidad y una relación calidad-precio inigualable. Submariner: una gama que ofrece el equilibrio perfecto entre potencia, rendimiento y precio competitivo, brindando un desempeño sólido tanto en juegos como en multitarea. Todos los modelos cuentan con configuraciones equilibradas, actualizables y con un excelente rendimiento.

Unidades limitadas y promociones flash

Uno de los puntos más atractivos de la campaña de Black Friday 2025 de PC Racing serán las promociones flash y unidades limitadas. Estos descuentos exclusivos estarán disponibles solo durante un periodo muy breve, ofreciendo oportunidades únicas que durarán apenas unas horas o hasta agotar existencias. Por este motivo, la compañía recomienda suscribirse a la newsletter o seguir sus redes sociales para no perderse ninguna oportunidad.

El Black Friday siempre ha sido una de las fechas más esperadas por los gamers y los amantes de la tecnología, pero este año PC Racing está preparada para llevar la experiencia al siguiente nivel. Con grandes descuentos en PC Gaming, portátiles, componentes, periféricos y productos exclusivos de sus líneas más populares, como los GTI 95 Supra, Sigma, Alfa y Submariner, la marca promete superar todas las expectativas. Además, habrá ofertas anticipadas, promociones flash, configuraciones personalizadas y envíos rápidos, lo que convertirá a PC Racing en una de las grandes protagonistas del mes de noviembre. El objetivo de PC Racing es claro: ofrecer el máximo rendimiento al mejor precio, con el sello de calidad que caracteriza a la marca.