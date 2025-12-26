Libertad Digital TV se muda a YouTube

A partir del próximo 1 de enero de 2026, Libertad Digital cesará sus emisiones de TDT en Madrid y volcará todo su contenido en YouTube, incluyendo un canal 24 horas en directo.

La emisión de los contenidos del Grupo por la TDT de Madrid supone un coste muy elevado con escaso retorno publicitario. Sin embargo, YouTube presenta un escenario claramente distinto, tanto en audiencias como en monetización. El canal de Libertad Digital en YouTube se acerca ya a 1,2 millones de suscriptores y el de esRadio supera los 800.000. El éxito de los contenidos en vídeo, ya sean en formato íntegro, ediciones o directos, no deja de crecer.

En la plataforma de vídeo nuestros canales ya cuentan con más 60.000 vídeos publicados que acumulan más de 1.500 millones de visualizaciones, un total de más de 180 millones de horas de tiempo de visualización.

El Grupo Libertad Digital apuesta decididamente por el desarrollo de contenidos audiovisuales de calidad, y el mejor escenario es, sin duda, YouTube, donde ya se puede acceder a los directos de la radio: Es la Mañana de Federico, Fútbol es Radio, Es Noticia, La Noche de Cuesta, El Primer Palo, La Trinchera de Llamas, Con Ánimo de Lucro, Economía Para Todos o Tu Dinero Nunca Duerme.

También estarán disponibles los principales productos audiovisuales del Grupo, como El Programa de Cuesta, las ediciones en vídeo de La Radioteca de Dieter, las Claves Personales de Juan Pablo Polvorinos, Economía para Quedarte sin Amigos, La Pizarra de Domingo Soriano, Par Impar, M.A. Confidencial, Socialismo S.L., Lo que nos dice la Ciencia, las críticas de cine de Andrés Arconada, Sergio Pérez y Juanma González, Mundo Natural, así como las retransmisiones de Foros, Desayunos y eventos del Grupo y las novedades que se anunciarán en 2026. Los mejores reportajes y entrevistas.

Los espectadores acostumbrados a seguir las emisiones de Libertad Digital por TDT en Madrid solo tienen que acceder a ellas a través de YouTube, mediante suscripción gratuita, en un televisor Smart TV, ya habitual en cualquier hogar.

En caso de no disponer de una Smart TV, cualquier televisor puede acceder a internet mediante dispositivos como los firesticks, muy asequibles y disponibles en grandes superficies o plataformas de comercio electrónico.

A partir del 1 de enero, más Libertad TV en YouTube.

Cómo ver LDTV desde tu televisor

Si tienes una Smart TV (televisor con conexión a Internet):

Enciende tu Smart TV y asegúrate de que esté conectada a internet (por Wi-Fi o cable). Abre la aplicación de YouTube. Si no está instalada, puedes descargarla desde la tienda de aplicaciones de tu televisor. En el buscador de YouTube, escribe "Libertad Digital". Pulsa sobre el canal oficial y selecciona "Suscribirse" para recibir notificaciones de nuevos vídeos y directos. Ya estamos juntos. Además, en la pestaña de "En directo", te aparecerá como primera elección: "EN DIRECTO I Libertad Digital TV", donde podrás disfrutar, como hasta ahora, de toda nuestra programación.

Si tu televisor NO es Smart TV existe una opción, muy sencilla, para conectar tu tele a Internet y, así, acceder a nuestro canal en YouTube:

Hazte con un dispositivo tipo Fire TV Stick (Amazon), Chromecast (Google) o similar disponible en grandes superficies. Conecta el dispositivo al puerto HDMI de tu televisor. Sigue las instrucciones en pantalla para configurar la conexión Wi-Fi. Accede a la aplicación de YouTube incluida o instálala desde la tienda del dispositivo. Busca "Libertad Digital" y suscríbete al canal oficial. Ya estamos.

Y recuerda: todos los programas y emisiones en directo del Grupo Libertad Digital estarán disponibles de forma gratuita en YouTube en "EN DIRECTO I Libertad Digital TV".