Los robotaxis que desataron el caos en un apagón en San Francisco también necesitan 'cierrapuertas'

San Francisco sufrió el pasado fin de semana un apagón provocado por un incendio que dejó sin luz a un 30 por ciento de la ciudad. El caos por el blackout, causado por un incendio en una subestación eléctrica, se agravó por el comportamiento de muchos de los vehículos autónomos de Waymo, perteneciente a Alphabet, la matriz de Google, que funcionan como taxis sin conductor en las calles de la ciudad.

Ante el apagón de todos los semáforos, decenas de vehículos Waymo se quedaron parados en mitad de la calle. Dos días después, cuando aún miles de personas seguían sin luz en la ciudad, la compañía salió al paso de las críticas mientras muchos ciudadanos compartían imágenes de los robotaxis paralizados en intersecciones de la ciudad. "Trabajamos por ser los conductores más fiables del mundo", señaló la empresa, que trabaja en decenas de ciudades estadounidenses y también en Reino Unido y Japón. El apagón, explicaron, los puso a prueba: "Aunque los vehículos están diseñados para manejarse en intersecciones sin semáforos, a veces necesitan una confirmación de seguridad para garantizar que optan por la posibilidad más segura". La situación provocó un "pico" de solicitudes que provocó "retrasos" y agravó la situación en calles "ya congestionadas", señalaron.

La empresa apuntó que se compromete a garantizar que su tecnología se adapte al flujo de tráfico durante apagones tan grandes como el ocurrido el fin de semana. "Nos enfocamos en integrar rápidamente las lecciones aprendidas de este evento", agregó.

El fallo ha puesto al descubierto tanto este problema de los vehículos autónomos como otros que habían pasado más desapercibidos. Según cuenta The Washington Post, los robotaxis de Waymo también quedan atrapados, estén donde estén, cuando los usuarios dejan mal cerradas las puertas.

El diario revela que la compañía tiene a "rescatadores" humanos para que acudan a auxiliar estos vehículos varados, que localizan a través de una app y que también pueden entorpecer el tráfico. El sueldo, unos 20 dólares por vehículo desbloqueado. La empresa, cuenta, también dispone de trabajadores que remolcan robotaxis cuando se paran antes de llegar a una estación de carga.