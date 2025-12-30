The Mind Guardian: el videojuego de Samsung que detecta el deterioro cognitivo

Detectar a tiempo puede marcar la diferencia entre vivir con autonomía o perderla demasiado pronto. Esa idea, tan sencilla como decisiva, está detrás de The Mind Guardian, una aplicación gratuita impulsada por Samsung España que utiliza inteligencia artificial y formato de videojuego para ayudar a identificar signos tempranos de deterioro cognitivo.

Presentado el pasado marzo durante la Semana del Cerebro, el proyecto ha seguido creciendo silenciosamente hasta alcanzar ya más de 70.000 descargas, consolidándose como la iniciativa más ambiciosa de los 12 años del programa Tecnología con Propósito de Samsung en nuestro país.

En un contexto en el que enfermedades como el Alzheimer afectan a más de 800.000 personas solo en España, la detección precoz se convierte en una de las grandes asignaturas pendientes del sistema sociosanitario. The Mind Guardian no pretende sustituir a un diagnóstico médico, pero sí actuar como una alerta temprana, accesible y universal, que facilite el paso clave: acudir antes al especialista.

Un videojuego serio, con ciencia detrás

A simple vista, The Mind Guardian parece un videojuego más. Pero detrás de su diseño amable y su lógica de gamificación hay más de una década de investigación científica, validación clínica y desarrollo tecnológico.

La aplicación propone una sesión de unos 45 minutos, durante la cual el usuario —preferentemente mayor de 55 años y sin síntomas evidentes— interactúa con distintas dinámicas que evalúan funciones clave de la memoria. Todo ocurre de forma autoadministrada, gratuita y sin necesidad de conocimientos previos.

Lo verdaderamente diferencial es lo que sucede en segundo plano: los datos generados durante la experiencia son analizados mediante algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, entrenados para detectar patrones compatibles con deterioro cognitivo leve o demencia. El resultado es una herramienta con una precisión del 97%, avalada por la Sociedad Española de Neurología y la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental.

De la universidad al hogar

El origen de The Mind Guardian se remonta a 2014, cuando un grupo multidisciplinar de investigadores de las universidades de Vigo y Santiago de Compostela comenzó a explorar nuevas formas de evaluar la memoria mediante tecnología digital.

Imágenes del videojuego 'The Mind Guardian'

Durante años, el proyecto fue creciendo en entornos controlados: centros de día, asociaciones de mayores y entidades especializadas en demencias. Entre 2016 y 2023, cientos de personas participaron en pilotos que confirmaron no solo la validez científica de la herramienta, sino también algo fundamental: su usabilidad y aceptación por parte de los propios usuarios.

El salto definitivo llegó cuando Samsung Iberia se incorporó como socio tecnológico. A partir de 2022, la colaboración permitió transformar un desarrollo académico en una aplicación pensada para el uso doméstico, cuidando especialmente el diseño, la experiencia de usuario y la accesibilidad. El resultado es una app intuitiva, clara y adaptada a las necesidades reales del público sénior.

Tecnología con propósito

The Mind Guardian no es solo un ejemplo de innovación tecnológica, sino también de cómo la tecnología puede tener un impacto social real y medible. Detectar antes significa acceder antes a terapias, planificar mejor el futuro personal y familiar y, en muchos casos, mejorar significativamente la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus cuidadores.

Por eso, desde Samsung destacan este proyecto como el más relevante de su trayectoria en Tecnología con Propósito: no solo por su complejidad técnica o su alcance, sino por su capacidad de romper barreras, democratizar la prevención y poner herramientas avanzadas en manos de quienes más las necesitan.

En un momento en el que la inteligencia artificial genera tantas preguntas como expectativas, The Mind Guardian ofrece una respuesta concreta: la innovación cobra sentido cuando se pone al servicio de las personas. Y a veces, ese primer paso puede empezar con algo tan cotidiano —y tan poderoso— como un videojuego.

The Mind Guardian está disponible para su descarga gratuita para tablets Android aquí.