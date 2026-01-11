Menú
"Le llamamos de su banco": la alerta de la Policía sobre la estafa que suplanta el número real

La suplantación del número del banco y la urgencia en el mensaje son las principales claves de este fraude telefónico.

"Le llamamos de su banco. Su cuenta ha sido bloqueada", este mensaje es el inicio de una de las estafas telefónicas que más se están repitiendo en los últimos tiempos. Se trata del spoofing telefónico, una técnica con la que los estafadores manipulan el número que aparece en la pantalla, logran suplantar el teléfono de una entidad bancaria para ganarse la confianza de la víctima.

Durante la llamada utilizan un lenguaje técnico y generan una sensación de urgencia, alertando de supuestos movimientos sospechosos para que la víctima actúe sin comprobar la información.

Ante este tipo de llamadas, la Policía recuerda que los bancos nunca solicitan datos personales ni bancarios por teléfono y recomienda colgar y contactar directamente con la entidad por canales oficiales.

Para aprender a identificar estas señales de alerta y saber cómo protegerte, la Policía Nacional ofrece consejos prácticos en un micropodcast disponible en Spotify.

