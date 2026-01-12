La Policía alerta del peligro de usar el móvil seis horas al día: así te cuelan estafas

La Policía ha lanzado un mensaje de alerta sobre el uso diario del teléfono móvil y los riesgos que conlleva la falta de atención en el entorno digital. En España se pasa una media de entre cuatro y seis horas al día frente a la pantalla, un tiempo en el que no siempre se presta la atención necesaria a los contenidos que se consumen.

Esa distracción es precisamente la que aprovechan los ciberdelincuentes para introducir estafas de forma casi imperceptible, en medio de vídeos, noticias, mensajes o publicaciones aparentemente inofensivas. El aviso se enmarca en una campaña de concienciación que insiste en la importancia de mantenerse alerta ante cualquier contenido sospechoso.

En el vídeo difundido junto al mensaje, se recrea el consumo rápido y constante de información: bailes de moda, vídeos de animales, recetas, influencers, viajes o noticias culturales se suceden sin pausa. En medio de esa avalancha de estímulos, el espectador recibe una advertencia clara: hace solo unos segundos se ha intentado colar una ciberestafa sin que apenas se note.

👀¿Sabías que... ...los españoles pasan una media de entre 4 y 6 horas diarias con el📲? En ese tiempo a veces no prestas la atención necesaria a lo que ves Y eso es lo que aprovechan los #ciberdelincuentes para "colarte" un #estafa cuando menos te lo esperas🤦 Por… pic.twitter.com/dA7T5RKb00 — Policía Nacional (@policia) January 9, 2026

Con este ejemplo, la Policía subraya que los delincuentes digitales se aprovechan de la rutina y la falta de atención para robar información o dinero. Por ello, insiste en la necesidad de mantenerse alerta, prestar atención a lo que se ve y actuar con cautela en el entorno digital, animando a la ciudadanía a informarse y aprender cómo protegerse frente a este tipo de amenazas.