Desde el telégrafo hasta el 5G: el museo madrileño que recorre la evolución de las comunicaciones

El Museo de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid celebra más de cinco décadas de historia. Su director, Rafael Erradón, explica en Es la Mañana del Fin de Semana de esRadio, que la colección nació con profesores del campus que trabajaban en empresas de telecomunicaciones y comenzaron a recopilar equipos e instrumentos históricos. "Desde el principio, los profesores traían material de telégrafos, Telefónica y estándares; así empezó todo", asegura.

La colección incluye equipos de telegrafía, teléfonos antiguos, radios, gramófonos y la primera instrumentación electrónica utilizada en laboratorios desde los años 70: "Todos los equipos se han usado realmente, ya sea en radio, telefonía o electrónica", subraya Erradón.

El museo está abierto mediante visitas guiadas en grupo, que duran entre una hora y media y dos horas. "No hay visitas individuales, hay que solicitarlas por correo", aclara el director. El contacto se realiza a través de rafael.erradon@upm.es.

Avances tecnológicos y su función docente

Entre los objetos más destacados se encuentran los ondámetros de Marconi, usados para medir frecuencias de transmisión, y los osciloscopios, que permiten observar formas de onda de señales de voz e imagen. Sobre los saltos tecnológicos, Erradón destaca: "Transmitir sin cables supuso un cambio radical; la radio permitió comunicarse sin depender de tendidos físicos".

El museo también refleja la transición hacia la tecnología digital. Erradón señala que la colección incluye teléfonos móviles desde los años 80 hasta los primeros iPhone y reproductores como el iPod, mostrando la evolución desde la telefonía analógica hasta la digital.

El Museo sirve como herramienta educativa para los alumnos de Ingeniería de la UPM: "En primer curso les contamos la historia de las telecomunicaciones y luego ven la evolución con sus propios ojos", explica Erradón. Reconoce que la visita interesa más a personas mayores que han vivido estos avances, aunque también atrae a jóvenes curiosos por elementos como los discos de marcar de los teléfonos antiguos.

Tecnología y sociedad

Erradón reflexiona sobre cómo los avances han cambiado nuestra percepción de la tecnología. Recuerda que en 1876, cuando Alexander Graham Bell patentó el teléfono, muchos pensaban que era un truco. "La aparición de la radio, la televisión y ahora los móviles ha transformado radicalmente la forma de comunicarnos y entretenernos", afirma.

La exposición permite recorrer la historia de las comunicaciones en España, desde el telégrafo en 1839, pasando por el primer cable submarino en 1866, hasta la radio y la telefonía móvil, mostrando la evolución tecnológica que ha llevado a los sistemas modernos de 5G y comunicación digital.