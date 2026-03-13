Una nueva filtración sobre los próximos teléfonos de Apple apunta a que el iPhone 18 Pro podría mantener el mismo diseño frontal que el iPhone 17 Pro. Según la información que ha proporcionado Digital Chat Station, la compañía habría decidido retrasar el rediseño previsto para la Dynamic Island, uno de los elementos característicos de los modelos Pro de la firma.

La Dynamic Island es la zona en forma de píldora situada en la parte superior de la pantalla, introducida por Apple con el lanzamiento del iPhone 14 Pro. En este espacio se integran la cámara frontal y los sensores necesarios para el sistema de reconocimiento facial Face ID.

Desde su lanzamiento, este elemento apenas ha sufrido modificaciones en el diseño. Diversas filtraciones apuntaban a que Apple estaba trabajando en una versión más pequeña de la Dynamic Island, lo que supondría el primer cambio estético relevante en este componente desde su introducción.

Sin embargo, la información de Digital Chat Station señala que ese rediseño no llegaría con el iPhone 18 Pro, ya que Apple habría decidido posponerlo a la generación siguiente. Con todo, la filtración sostiene que Apple reutilizará los moldes de pantalla utilizados en el iPhone 17 Pro para fabricar la nueva generación. En la práctica, esto implicaría que el frontal del dispositivo sería prácticamente idéntico. Esto afectaría al tamaño de la Dynamic Island, la disposición de los sensores frontales y los biseles de la pantalla, así como las dimensiones generales del panel.

El ID bajo la pantalla

Esto supondría que el iPhone 18 Pro mantuviera el mismo aspecto frontal que su predecesor, al menos en lo que respecta a la integración de la cámara y los sensores superiores. El rediseño que Apple estaría preparando implicaría cambios tecnológicos relevantes. Según diversas filtraciones previas, la compañía estudiaba integrar parte del sistema Face ID bajo la pantalla.

Este cambio permitiría reducir de forma significativa el tamaño de la Dynamic Island. Algunas estimaciones apuntaban a una reducción cercana al 30% en su superficie, lo que liberaría más espacio visible en la pantalla.

No obstante, esa integración requiere adaptar sensores infrarrojos y otros componentes a un panel que debe seguir mostrando la imagen correctamente. De acuerdo con la información difundida, la tecnología todavía no estaría lista para su producción a gran escala, lo que habría llevado a Apple a retrasar su integración.

Un diseño continuista

Fuentes del sector señalan que Apple podría introducir nuevos acabados para la serie prevista en 2026, entre ellos tonos marrón, burdeos y morado. Estos colores se sumarían a las opciones habituales de la gama Pro.

Por el momento, Apple no ha confirmado ninguna de estas informaciones. La compañía suele presentar sus nuevos iPhone en el mes de septiembre, por lo que todavía quedan varios meses para conocer los detalles oficiales del iPhone 18 Pro.