La Policía Nacional ha oficializado el lanzamiento de MiDNI, la única aplicación con respaldo legal en España que permite a los ciudadanos identificarse sin necesidad de portar el carné físico. El sistema, diseñado bajo estrictos protocolos de ciberseguridad, garantiza que los datos no se almacenen en el terminal, sino que se consulten en tiempo real mediante una conexión segura con los servidores de la Dirección General de la Policía. Esta medida erradica la posibilidad de falsificaciones y asegura que la información mostrada sea siempre la más actualizada.

El protocolo de registro y activación segura

Para que un ciudadano pueda disponer de su identidad digital, el sistema exige un registro previo que garantiza que nadie pueda suplantar su identidad. Existen tres vías oficiales para realizar este trámite: a través de la web www.midni.gob.es utilizando un lector de tarjetas y el DNIe con certificados en vigor; mediante los Puestos de Actualización del DNIe (PAD) ubicados en las comisarías; o durante el acto de renovación del documento en las Unidades de Documentación.

Una vez completado el registro, la activación en el dispositivo requiere la descarga de la app oficial y la introducción del número de DNI junto al número de soporte. El proceso finaliza con la creación de una contraseña o el uso de biometría —huella o imagen facial— y la recepción de un código de verificación por SMS.

Tres niveles de privacidad mediante códigos QR

La aplicación permite al usuario decidir qué información comparte en función del trámite que deba realizar. Al pulsar el botón 'mostrar tu DNI', se despliegan tres opciones:

DNI Edad : Genera un código QR que solo acredita la mayoría de edad e incluye la foto.

DNI Simple : Muestra la foto, nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y validez.

DNI Completo: Comparte la totalidad de los datos del documento para trámites de alta seguridad.

Es fundamental destacar que cada código QR generado tiene una validez limitada de unos pocos segundos. El receptor solo debe escanear el código para verificar la autenticidad de los datos, los cuales desaparecerán de la pantalla tras la comprobación.

Seguridad y validez

Los datos "solo permanecerán en pantalla un tiempo limitado y nunca quedarán almacenados en el dispositivo". Cada vez que se genera un código QR, este tiene una validez de unos pocos segundos. La verificación se realiza de forma similar al escaneo de la carta de un restaurante: el receptor utiliza la propia app MiDNI para validar que la información es auténtica y está firmada digitalmente por la Policía.

Usos permitidos y limitaciones territoriales

El DNI digital tiene la misma validez que el formato tarjeta para acreditar la identidad presencialmente, siempre que exista conexión de datos. Permite ejercer el derecho al voto, firmar escrituras ante notario, abrir cuentas bancarias, registrarse en hoteles, alquilar vehículos o retirar medicamentos en farmacias.

No obstante, la Policía advierte de las limitaciones actuales: MiDNI no sirve para realizar gestiones telemáticas de firma electrónica a través de internet ni puede utilizarse como documento de viaje para cruzar fronteras. Para salir del país o realizar trámites en el extranjero, sigue siendo obligatorio el uso del soporte físico.