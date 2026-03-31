El entorno hostil del espacio profundo exige soluciones drásticas para la supervivencia de la tripulación. Los astronautas de Artemis II no dispondrán de duchas, dependiendo de jabón líquido sin enjuague, y dormirán simultáneamente fijando sus sacos a las paredes de la cabina. La ausencia de gravedad obligará a rutinas de ejercicio diarias de 30 minutos utilizando un volante de inercia compacto de 13,6 kilogramos, capaz de generar hasta 181 kilos de resistencia para frenar la atrofia muscular.

La gestión fisiológica en órbita

La evacuación de residuos biológicos dependerá del Sistema Universal de Gestión de Residuos (UWMS). Este inodoro espacial separa la orina, expulsada por la borda, de las heces, que se almacenan al vacío para su análisis posterior. Ante fallos del sistema, la tripulación recurrirá a bolsas de contingencia plegables. La alimentación se limitará a menús preseleccionados rehidratables, careciendo de la rotación de alimentos frescos habitual en la Estación Espacial Internacional.

El experimento biológico AVATAR

La radiación cósmica es la amenaza invisible de la misión. Para medir su impacto, la NASA enviará "órganos en un chip a partir de los mismos astronautas". El proyecto AVATAR transporta células progenitoras de la médula ósea de la tripulación. Estas réplicas celulares biológicas registrarán a nivel genético los daños inducidos por la radiación y la microgravedad, sentando las bases farmacológicas para la futura colonización de Marte.

Vigilancia médica constante

El equipo médico en Houston monitorizará en tiempo real el experimento Medidas Estándar, que analiza marcadores inmunológicos en la saliva seca y evalúa el ciclo de sueño en espacios confinados. La nave Orion incorpora un kit de soporte vital avanzado que incluye un electrocardiógrafo portátil. La integridad física de los astronautas primará sobre cualquier maniobra, marcando el límite de estrés operativo permitido a los sistemas de a bordo.