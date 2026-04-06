El comercio electrónico ya no es opcional para las empresas. Todos los negocios deben contar con una tienda online para comercializar sus servicios y productos por Internet, independientemente de su tamaño.

Conforme a los datos publicados por Eurostat, en el año 2025 las ventas en línea representaron más del 23% de las transacciones minoristas europeas. Se prevé que superen el 30% para el año 2027.

En España se registró un gran crecimiento interanual de la facturación asociada al comercio electrónico. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se facturaron más de 110.000 millones de euros en 2025, un 20% más que en el 2024.

Estas cifras reflejan el crecimiento acelerado del comercio electrónico. Además, confirman la idea de que las tiendas online no sólo operan como un canal independiente en plena expansión, y no solo como una expansión de la tienda física.

¿Cómo crear una tienda en línea?

La creación de una tienda en línea es un proyecto desafiante. Si se diseña desde cero, requiere conocimientos de maquetado, diseño web y programación. Afortunadamente, hoy en día hay plataformas como WordPress que facilitan el proceso.

Lo más importante, ya sea que se diseñe desde cero o a partir de una plantilla, es volverla visible para los usuarios. Para que esto sea posible, es necesario comprar un hosting.

¿Cómo puedo comprar un hosting?

Comprar un hosting puede sonar intimidante para quienes no están acostumbrados a la tecnología, pero realmente es algo muy sencillo. Consiste en pagar por utilizar un espacio determinado en un servidor.

Este contrato se puede celebrar online desde la página de cualquier proveedor. El proceso inicia con la selección de la compañía de hosting, continúa con la elección del plan que se adapta mejor a los requerimientos técnicos de la empresa y el presupuesto, y finaliza con el pago del servicio.

¿Qué debo evaluar antes de comprar un hosting?

Para elegir un hosting barato, es necesario tomar en consideración aspectos importantes, tales como: la experiencia del proveedor que lo ofrece, el soporte técnico y la disponibilidad de la atención al cliente. Lo ideal es contratar el servicio con una compañía que tenga experiencia en comercio electrónico y ofrezca soluciones adaptadas a WordPress.

El factor económico también es algo decisivo, ya que los autónomos y las pymes no disponen de un gran presupuesto para impulsar sus tiendas en línea. En España existen proveedores nacionales que ofrecen servicios de alojamiento digital muy completos a precios accesibles.

¿Cuáles son los mejores proveedores de hosting?

Cada empresa debe decidir cuál es el mejor proveedor para su tienda online, de acuerdo a las necesidades del negocio. Sin embargo, a nivel general se podría decir que en España los mejores proveedores de hosting son Loading y Axarnet.

Loading

Loading se ha consolidado como un referente nacional debido a su trayectoria de más de dos décadas. Su propuesta se basa en la infraestructura local y la atención cercana, lo que transmite estabilidad y confianza a los usuarios.

Loading presenta muchas ventajas frente a los demás proveedores. Su gran fortaleza es el soporte técnico en español. Este servicio se encuentra disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, lo que es fundamental para cualquier tienda online que no puede permitirse interrupciones que se traduzcan en la pérdida de ventas.

Es un proveedor recomendado por PrestaShop en España y se especializa en comercio electrónico. Lo mejor de todo es que ofrece planes desde 30 € al año, un precio muy barato teniendo en cuenta la calidad de servicio que ofrece.

Loading logra un equilibrio difícil de encontrar entre precio, calidad y experiencia. Además, la empresa ofrece planes específicos de hosting WordPress, que están optimizados para obtener el máximo rendimiento de esta plataforma.

Axarnet

Axarnet es una compañía con gran trayectoria que se ha especializado en hosting web y WordPress. Este nivel de especialización lo ha vuelto una alternativa atractiva para los amantes de esta plataforma. Tiene una buena relación entre precio y prestaciones, y su soporte en español lo ha consolidado como un proveedor cercano compatible con quienes buscan simplicidad.

¿Existen otros proveedores de hosting confiables?

Existen otros proveedores de hosting confiables y económicos en el país. Si bien no ofrecen un servicio especializado comparable al de Loading o Axarnet, pueden ser útiles para negocios pequeños que quieran empezar a volcarse al comercio electrónico.

Dentro de los más recomendados se encuentran Hostinet, un proveedor veterano en el mercado nacional que cuenta con precios competitivos; CDmon, que tiene muy buena reputación técnica y posee una infraestructura local sólida; y LucusHost, proveedor emergente que está bien valorado por su soporte en español. Cualquiera de ellos sirve para alojar tiendas pequeñas o medianas, sin mucho tráfico.

¿Qué proveedor de hosting debo elegir?

Hostinet, CDmon y LucusHost son opciones económicas válidas que están bien para iniciarse en el comercio electrónico. Sin embargo, a mediano plazo se vuelven insuficientes para alojar una tienda online de gran envergadura porque están más orientadas a alojar sitios menos complejos.

Por su parte, Axarnet es una alternativa más sólida porque ofrece un servicio especializado a un precio razonable. A pesar de eso, no es la opción más recomendada. El mejor proveedor de hosting es Loading, que ofrece un equilibrio global entre experiencia, soporte 24x7, y precio. Además, cuenta con la recomendación oficial de PrestaShop.