El coche eléctrico y su evolución hacia una nueva forma de movilidad urbana

Es muy complicado competir contra algo que lleva funcionando más de 130 años. Pocos saben que, a finales del siglo XIX, cuando todo estaba por decidir, los coches eléctricos competían de tú a tú con los de gasolina. Eran limpios, relativamente fáciles de usar y, en entornos urbanos, incluso más prácticos. Pero la balanza y los intereses comerciales terminaron por inclinar la historia hacia el motor de combustión. La autonomía, la rapidez al repostar y el desarrollo industrial pesaron demasiado.

Durante décadas, el coche eléctrico quedó en un segundo plano, llegando casi a desaparecer. Sin embargo, el resurgimiento llegó, y poco a poco, con esfuerzo, tecnología e incuestionables ventajas, va robando lentamente terreno al parque automovilístico clásico de combustión.

El cambio, la importancia creciente sobre los vehículos eléctricos, está relacionado con el cambio social que se viene produciendo a nivel global, y su preocupación por el medio ambiente, las restricciones en las ciudades y el encarecimiento de los combustibles. El entorno se está volviendo propicio, más cómodo para el renacer del coche eléctrico. Hoy, cuando se habla de ventajas de coches eléctricos, se sabe que se trata de ahorro económico a largo plazo, de menos visitas a los talleres, de conducir sin ruidos y sin vibraciones y, por su puesto, de apoyar al planeta al conducir sin emisiones.

La tecnología se pone de su parte

Durante años, los coches eléctricos modernos tenían algo de experimento con autonomías limitadas, tiempos de carga poco prácticos y precios que no terminaban de encajar. Había interés, pero demasiadas dudas.

Todo empezó a cambiar cuando la tecnología de las baterías de ion-litio hicieron posible recorrer más kilómetros, cargar más rápido y abaratar costes. A partir de ahí, el escenario cambió por completo.

Las marcas comenzaron a tomárselo en serio, y al interés por mejorar la imagen de la marca y el cumplimiento de normativas, se fueron añadiendo las prestaciones, el confort y la experiencia en conducción que ya sí era capaz de competir con el resto de coches. Ahora, la aceleración inmediata, la ausencia de ruido mecánico, el cambio sensitivo en la conducción más directo y más limpio son ventajas que ponen en un brete al parque automovilístico tradicional.

La ciudad como escenario natural del coche eléctrico

El crecimiento del coche eléctrico no se entiende sin mirar a las ciudades. Son, al fin y al cabo, el entorno donde más sentido tiene este tipo de movilidad. Calles saturadas, problemas de aparcamiento, restricciones de acceso… todo empuja hacia soluciones más eficientes.

En ese contexto, los vehículos compactos y eléctricos han encontrado su espacio de forma casi natural. Marcas como smart, que desde sus inicios apostaron por coches pequeños y pensados para el entorno urbano, encajan perfectamente en este nuevo modelo de movilidad que prioriza la agilidad, el ahorro de espacio y la eficiencia.

El uso diario, los trayectos cortos y la facilidad de recarga hacen que el coche eléctrico funcione especialmente bien en ciudad. No necesita grandes autonomías para cumplir su función, y eso cambia por completo la forma de entender el vehículo.

Nuevas formas de tener coche sin comprarlo

Otro cambio interesante no tiene que ver solo con el coche en sí, sino con cómo lo usamos. La idea de poseer un vehículo está dejando paso, poco a poco, a modelos más flexibles.

En este sentido, es comprensible por qué cada vez más personas optan por la fórmula del renting de vehículos, y es que elimina muchas de las preocupaciones habituales, como el mantenimiento, el seguro, las revisiones, ya que está todo está incluido en la cuota. Y en el caso de los eléctricos, tiene aún más sentido. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza muy rápido y el coche eléctrico de hoy puede quedarse desactualizado antes que uno de combustión, simplemente porque las baterías, la autonomía o los sistemas cambian a gran velocidad. El renting permite adaptarse a ese ritmo sin comprometerse a largo plazo.

Además, facilita algo tan importante como un periodo de prueba. Hay quien quiere pasarse al eléctrico, pero necesita experimentarlo primero sin dar un salto definitivo. Y este tipo de soluciones lo hacen mucho más accesible.

Presente y futuro

En este momento, el coche eléctrico dejó de ser una rareza, aunque todavía está lejos de ser la opción dominante. Conviven ambos mundos, aunque todo apunta hacia su crecimiento sostenido hasta ser la única opción viable.

Las ciudades y las normativas están cambiando con el aumento de zonas de bajas emisiones, de incentivos y restricciones, lo que empuja inevitablemente hacia una movilidad más limpia con el coche eléctrico como gran protagonista.

Retos como una aún deficiente infraestructura de carga, demasiado tiempo de espera o el precio inicial siguen siendo factores que muchos tienen en cuenta antes de decidirse. Pero lo cierto es que, año tras año, esas barreras se van reduciendo.