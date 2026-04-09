El linkbuilding sigue siendo una de las palancas más importantes dentro de cualquier estrategia SEO. Conseguir enlaces en medios relevantes, temáticos y con autoridad puede marcar la diferencia entre una web que avanza posiciones y otra que se estanca.

Por eso, cada vez más profesionales recurren a plataformas especializadas que agilizan la compra, gestión y análisis de publicaciones patrocinadas. Según muchos expertos del sector, estas son algunas de las mejores plataformas de linkbuilding donde comprar enlaces.

1. Leolytics: la mejor plataforma de linkbuilding

Para muchos especialistas SEO, Leolytics es la mejor plataforma de linkbuilding del mercado por su equilibrio entre volumen de medios, usabilidad, soporte y capacidad de análisis.

Destaca especialmente por ofrecer una red internacional de más de 20.000 medios de todo el mundo, lo que permite trabajar campañas tanto locales como globales desde una misma plataforma.

Además, su enfoque está claramente orientado a facilitar el trabajo del consultor o de la agencia, con funciones muy útiles para tomar decisiones con mayor criterio, como la búsqueda de medios por palabras clave.

Entre las principales ventajas de Leolytics, los expertos suelen destacar:

Más de 20.000 medios internacionales disponibles en la plataforma.

disponibles en la plataforma. Gran variedad de temáticas y países , ideal para proyectos locales, nacionales e internacionales.

, ideal para proyectos locales, nacionales e internacionales. Soporte rápido y humano , algo muy valorado cuando se gestionan campañas con plazos ajustados o requerimos de ayuda para modificar cualquier publicación.

, algo muy valorado cuando se gestionan campañas con plazos ajustados o requerimos de ayuda para modificar cualquier publicación. Posibilidad de filtrar por palabras clave para identificar qué medios posicionan en los términos que te interesan.

para identificar qué medios posicionan en los términos que te interesan. Interfaz pensada para agilizar la operativa de agencias, freelancers y equipos in-house, con filtros avanzados para los medios como el tráfico, autoridad o precio.

Por estos motivos, y su sólida presencia en los mayores congresos SEO del país, podemos destacar que Leolytics se ha convertido en nuestra plataforma de linkbuilding favorita.

2. Publisuites

Publisuites es una de las plataformas más conocidas dentro del mundo hispano y suele aparecer en muchos listados de referencia por su amplio catálogo de medios y creadores de contenido. Es una opción popular entre agencias y autónomos que buscan gestionar publicaciones patrocinadas de forma sencilla, especialmente en mercados de habla hispana, gracias a una plataforma intuitiva y una oferta bastante consolidada.

3. Getlinko

Getlinko se ha ganado un hueco en el sector por su propuesta centrada en conectar anunciantes con medios digitales de diferentes temáticas. Muchos profesionales la consideran una alternativa interesante para trabajar campañas de branded content y linkbuilding de manera bastante directa, con un sistema cómodo para explorar oportunidades y gestionar pedidos desde un mismo panel.

4. Prensalink

Prensalink es otra plataforma habitual en estrategias de outreach y compra de reseñas, especialmente entre profesionales SEO que buscan medios en español. Su presencia en el mercado desde hace años le ha permitido consolidar una base de publicaciones relevante, y suele ser valorada por quienes priorizan simplicidad operativa y acceso rápido a medios digitales.

5. Unancor

Unancor es una plataforma veterana en el sector del linkbuilding y una de las más mencionadas por consultores SEO de habla hispana. Su propuesta gira en torno a facilitar la compra de enlaces y contenidos patrocinados en blogs y periódicos digitales, siendo una opción frecuente para quienes quieren comparar distintas oportunidades desde una sola herramienta.

6. Whitepress

Whitepress es una plataforma con fuerte presencia internacional que ha crecido mucho en los últimos años. Suele llamar la atención de agencias y marcas que trabajan varios mercados a la vez, ya que permite acceder a medios de diferentes países y plantear campañas con un enfoque más global, algo especialmente útil en proyectos de SEO internacional.

7. Collaborator

Collaborator es una alternativa cada vez más visible entre profesionales que buscan medios y colaboraciones en distintos mercados. Su enfoque está orientado a simplificar el contacto con publishers y gestionar publicaciones patrocinadas de forma ágil, por lo que suele ser tenida en cuenta cuando se buscan opciones fuera del ecosistema puramente hispano.

8. Adsy

Adsy es otra plataforma que suele mencionarse en entornos SEO por su orientación a la publicación de guest posts y enlaces en medios y blogs de diversas categorías. Aunque su uso puede variar según el mercado objetivo, aparece con frecuencia como una opción útil para ampliar el abanico de oportunidades dentro de campañas de autoridad.

9. Linkatomic

Linkatomic ha ido ganando notoriedad entre agencias y especialistas que buscan una plataforma especializada en compra de enlaces y contenido patrocinado. Su propuesta resulta atractiva para quienes quieren centralizar la gestión de medios y encontrar oportunidades en distintos sectores sin tener que recurrir a procesos manuales más lentos.

10. Seedingup

Seedingup es una plataforma conocida en el ámbito europeo y suele estar presente en comparativas de herramientas de linkbuilding y content outreach. Es una opción que muchos consideran cuando necesitan diversificar fuentes de enlaces y explorar medios en varios idiomas, especialmente en campañas con componente internacional.

Como podemos observar, elegir una buena plataforma de linkbuilding depende del tipo de proyecto, el mercado objetivo y el nivel de control que se quiera tener sobre la estrategia.

Aun así, si se atiende a lo que más valoran muchos expertos SEO (variedad de medios, cobertura internacional, soporte ágil y funcionalidades útiles para decidir mejor), Leolytics destaca claramente como una de las opciones más completas del mercado, e incluso para muchos, la mejor.