Si alguna vez has sentido picor en los ojos tras pasar horas frente a una pantalla, tranquilo. Es un síntoma común en la era digital. Pero si hace unos meses hubieras preguntado a algunos sistemas de inteligencia artificial qué te ocurría, podrías haber recibido una respuesta sorprendente: bixonimanía. El problema es que esa enfermedad no existe.

La responsable fue Almira Osmanovic Thunström, de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). Su objetivo era poner a prueba los sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, Grok... y comprobar si podían absorber información falsa y tratarla como válida.

Tal y como cuenta Nature, Osmanovic creó una supuesta enfermedad relacionada con los ojos, redactó artículos científicos falsos y los subió a plataformas académicas. Incluso inventó un autor ficticio con una biografía totalmente inventada. También dejó numerosas pistas de que todo era falso: universidades inexistentes, agradecimientos a personajes de ficción e incluso directamente este mensaje: "Todo este artículo es inventado".

Por si no fuera suficiente, ambos artículos afirman haber sido financiados por la "Fundación Profesor Sideshow Bob –el personaje de Los Simpson conocido en España como actor secundario Bob– por su trabajo en técnicas avanzadas de engaño. Este trabajo forma parte de una iniciativa de financiación más amplia de la Universidad de la Fraternidad del Anillo y la Tríada Galáctica".

La IA se lo cree... y lo difunde

En cuestión de semanas, varios chatbots populares comenzaron a hablar de la bixonimanía como si fuera una dolencia real. Algunos la describían como una afección causada por la luz azul de las pantallas y hasta recomendaban acudir a un especialista.

El fenómeno no se quedó ahí. Según el artículo de Nature, incluso algunos trabajos científicos reales llegaron a citar estos estudios falsos, lo que obligó a retirar al menos una publicación. Esto demuestra que hay publicaciones científicas que recurren a la IA sin comprobar la veracidad de la fuente.

¿Por qué ocurre esto?

Los sistemas de inteligencia artificial aprenden a partir de enormes cantidades de datos disponibles en Internet. Si en ese océano de información se cuelan contenidos falsos con apariencia creíble —como artículos científicos bien redactados—, pueden incorporarlos sin cuestionarlos.

Además, el formato influye: los textos con apariencia médica o académica aumentan la probabilidad de que la IA los considere fiables.

Aunque la bixonimanía era un término deliberadamente absurdo, el experimento revela un problema más profundo: la facilidad con la que se puede introducir desinformación en sistemas que cada vez más personas utilizan para informarse sobre su salud o incluso la facilidad para vender posibles tratamientos innecesarios para dolencias inventadas.