Google permite elegir tus medios favoritos: así puedes configurar Libertad Digital y esRadio

Google ha desplegado a nivel global su nueva funcionalidad de Fuentes Preferidas, un sistema de personalización que otorga al usuario el control total sobre los medios de comunicación que desea consultar de forma prioritaria. Con esta actualización, los lectores de Libertad Digital y los oyentes de esRadio pueden marcar ambos medios como favoritos para que sus exclusivas, análisis y programas aparezcan con mayor frecuencia en la sección de Noticias Destacadas del buscador.

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Cómo priorizar Libertad Digital y esRadio

El proceso para asegurar que la información de este grupo de comunicación sea la primera en aparecer es sencillo y reversible. El usuario solo debe localizar el icono de la estrella situado junto a la sección de Noticias Destacadas en sus búsquedas habituales. Al pulsar sobre él, podrá buscar y añadir libertaddigital.com y esradio.libertaddigital.com a su lista de medios predilectos. Una vez seleccionados, el buscador entenderá que estos dominios deben tener preeminencia sobre el resto de resultados de actualidad.

El control vuelve al lector

El sistema rompe con la hegemonía absoluta de los algoritmos opacos. Hasta ahora, el orden de las noticias dependía exclusivamente de criterios técnicos de Google; sin embargo, Fuentes Preferidas introduce un factor de voluntad directa. Según datos proporcionados por la tecnológica, los usuarios tienen el doble de probabilidades de acceder a un sitio web tras marcarlo como fuente de confianza. Hasta la fecha, se han registrado más de 200.000 sitios únicos dentro de estas listas de personalización en todo el mundo.