Abre sus puertas en Barcelona Advanced Factories, con un impacto económico de 91 millones de euros

Este martes abre sus puertas en Barcelona Advanced Factories, evento sobre automatización, robótica y tecnologías 4.0 de referencia en el sur de Europa. Celebra su décimo aniversario y va a reunir a más de 33.000 profesionales industriales hasta el próximo jueves 7 de mayo, generando un impacto económico de más de 91 millones de euros para la ciudad.

Un total de 758 firmas expositoras presentan esta semana 1.697 innovaciones y soluciones tecnológicas en inteligencia artificial, automatización industrial, robótica, integración de sistemas IT/OT, gemelos digitales, IoT, ciberseguridad y eficiencia energética, entre otras.

En su décima edición, Advanced Factories marca un antes y un después en la implementación de la IA en la industria, demostrando que ya no es una opción integrarla en los procesos productivos, sino una necesidad. Expertos en el ámbito como José Álvarez, director de research de Nvidia, y Alberto de los Ojos, director de IA de Horse, estarán analizando el impacto de la IA generativa y la IA agéntica y también la integración de la IA —entrenada en modelos fundacionales— en el mundo real –IA física– durante la feria.

De igual manera, se abordará uno de los grandes retos que enfrenta la industria: la integración de los sistemas de información (IT) con los sistemas de producción (OT) para crear fábricas más eficientes, flexibles y resistentes. Esta fusión facilita la automatización, ofrece una visión en tiempo real de toda la cadena de valor, mejora la capacidad de respuesta ante imprevistos y optimiza el uso de recursos y energía, convirtiéndose en una prioridad estratégica para la manufactura moderna.

Advanced Factories celebra también una nueva entrega del Next-Gen Industry Talent, un evento relevante para el futuro del sector industrial, donde estudiantes de Formación Profesional, universitarios y jóvenes talentos podrán conectar con las principales empresas del ámbito tecnológico e industrial.

Expertos y empresas

Un año más, Advanced Factories acoge el Industry 4.0 Congress, foro de industria 4.0 en Europa, que se desarrollará en diferentes auditorios simultáneos para compartir más de 200 experiencias industriales, innovaciones tecnológicas y estrategias para impulsar la productividad y competitividad del tejido industrial.

El congreso abordará las últimas tendencias y avances para sectores clave como la alimentación, farmacéutica, automoción, electrónica, defensa, energía, así como la ferroviaria, aeroespacial y naval, de la mano de 436 expertos y ponentes internacionales. Entre ellos destacan directivos de Nissan, Ford, Ducati, Ficosa, Seat Cupra, Coca-Cola, GB Foods, Damm, Boehringer Ingelheim o Repsol, entre muchos otros.

Asimismo, se organizarán foros especializados como el de Robótica y Automatización, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Greentech o 3D Printing, además de albergar summits profesionales dirigidos a los diferentes perfiles asistentes, como el CEO Summit, el Plant Manager Summit y el CIO Summit.

Por su décimo aniversario, Advanced Factories reunirá también a todas las regiones industriales invitadas a lo largo de estos diez años en el Foro de Regiones Industriales Innovadoras: el País Vasco, Lombardía —Italia—, Baden-Württemberg —Alemania—, Andalucía, Valencia, Galicia, Aragón, Madrid, Castilla y León y Navarra.

Todas ellas compartirán sus estrategias en innovación y mejora de la competitividad industrial en un momento clave para la reindustrialización y la recuperación de la autonomía industrial europea.