Tras un intenso periodo de desarrollo y varias semanas de pruebas en fase beta, Apple se encuentra lista para desplegar iOS 26.5. Esta nueva versión del sistema operativo, que ya ha alcanzado la etapa de 'versión candidata' (Release Candidate), comenzará a llegar a los usuarios de todo el mundo a partir de la próxima semana. Aunque no se trata de un salto de generación completo, esta actualización introduce cambios significativos que prometen redefinir aspectos de la interfaz, la seguridad y la apertura del ecosistema hacia terceros.

Las cuatro novedades clave de iOS 26.5

La actualización se centra en cuatro pilares fundamentales que van desde la estética hasta el cumplimiento de normativas internacionales:

1. Personalización con conciencia: Nuevo fondo de pantalla dinámico

Aunque la estructura principal de la interfaz se mantiene intacta, Apple ha querido refrescar el aspecto visual del sistema. iOS 26.5 introduce un nuevo fondo de pantalla dinámico diseñado específicamente para conmemorar el mes del orgullo. Este fondo destaca por sus animaciones fluidas y colores vibrantes que reaccionan al interactuar con el dispositivo.

2. Evolución publicitaria en Apple Maps

Apple Maps da un paso adelante en su modelo de negocio. Con esta actualización, la plataforma comenzará a mostrar anuncios de comercios y empresas. Estos mensajes publicitarios aparecerán estratégicamente en los resultados de búsqueda y en una nueva sección denominada 'Sitios sugeridos'. En una primera fase, esta funcionalidad estará limitada a Estados Unidos y Canadá, aunque se espera una expansión global progresiva.

3. Seguridad reforzada: Cifrado RCS de extremo a extremo

Uno de los avances más esperados en términos de interoperabilidad es la mejora en la seguridad de la mensajería. Apple implementará el cifrado RCS de extremo a extremo, lo que garantiza que los mensajes enviados entre un iPhone y un dispositivo Android (y viceversa) estén totalmente protegidos. Esto supone un hito en la privacidad de las comunicaciones multiplataforma.

4. Apertura en Europa: Notificaciones en dispositivos de terceros

En cumplimiento con la Ley de Mercados Digitales (DMA), Apple flexibiliza su ecosistema en el territorio europeo. iOS 26.5 permitirá que las notificaciones del iPhone se envíen a dispositivos de otros fabricantes, como relojes inteligentes de terceros. Esta función será exclusiva, por ahora, para los modelos comercializados dentro de la Unión Europea.

Dispositivos compatibles con iOS 26.5

La buena noticia para los usuarios es que iOS 26.5 mantiene la compatibilidad con todos los dispositivos que ya podían ejecutar iOS 26. Todas las funciones mencionadas —salvo la restricción geográfica de las notificaciones en Europa y los anuncios en Maps— estarán disponibles para la siguiente lista de terminales iPhone:

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (3ª generación, 2022)

iPhone SE (2ª generación, 2020)

Cómo realizar la actualización

Una vez que la actualización esté disponible de forma oficial la próxima semana, el proceso de instalación es sumamente sencillo. Para poner tu dispositivo al día, solo debes seguir estos pasos: