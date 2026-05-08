La IA podrá leer tus chats de Instagram al eliminar Meta su capa de seguridad

Las redes sociales han vuelto a situar la privacidad digital en el centro del debate después de que en las últimas horas se difundieran mensajes sobre la eliminación del cifrado de extremo a extremo de los chats de Instagram. Debido a esto, Meta podrá acceder desde ahora al contenido completo de las conversaciones privadas.

Hasta este jueves 7 de mayo, muchos usuarios podían ver en determinados chats de Instagram el aviso de "cifrado de extremo a extremo", una función diseñada para proteger mensajes, fotografías, vídeos, audios y llamadas privadas. Ahora, Instagram ha instado a los usuarios a descargar cualquier contenido multimedia o mensaje que deseen conservar.

"Los mensajes cifrados de extremo a extremo en Instagram dejarán de estar disponibles a partir del 8 de mayo de 2026" ha sido el aviso en su centro de ayuda. El texto añade que "verás las instrucciones sobre cómo puedes descargar cualquier contenido multimedia o mensaje que quieras conservar" de los chats afectados por el cambio, y advierte de que si se utiliza una versión anterior de Instagram, "es posible que también tengas que actualizar la aplicación para poder descargar los chats afectados".

Qué es el cifrado de extremo a extremo

El cifrado de extremo a extremo, también conocido como E2EE por sus siglas en inglés, es un sistema de seguridad que impide que terceros puedan leer el contenido de los mensajes enviados entre dos usuarios. Solo las personas que participan en la conversación tienen acceso a la información compartida.

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Este sistema se utiliza en varias plataformas de mensajería y ha sido una de las principales herramientas de protección de la privacidad digital en aplicaciones como WhatsApp, Signal o determinadas funciones de Instagram Messenger. Sin embargo, en Instagram desaparecerá.

Lo que hará Meta

Sin este cifrado, Meta podrá realizar distintas funciones en los chats de la red social como escanear de manera automática, detectando contenido prohibido o palabras clave. Otra de las tareas será la colaboración judicial, pudiendo responder a citaciones legales entregando el contenido íntegro de tus chats.

Además, se vuelve a poner encima de la mesa la posibilidad de usar los datos en el entrenamiento de sus modelos de IA o perfilar anuncios personalizados.

Las publicaciones relacionan este cambio con la entrada en vigor de la llamada Take It Down Act en Estados Unidos, prevista para el 19 de mayo. La norma busca reforzar la retirada rápida de contenido íntimo no consentido y material sexual generado mediante inteligencia artificial.