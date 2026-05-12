Contraseñas seguras: los expertos revelan cómo proteger tu vida digital frente a los ciberataques

Cada 7 de mayo se celebra el Día Mundial de la Contraseña, una fecha que busca recordar a los usuarios algo que hacen decenas de veces al día sin apenas pensarlo: proteger sus cuentas digitales con una clave. Sin embargo, la realidad sigue siendo preocupante.

A pesar de los años de advertencias y campañas de concienciación, la contraseña más utilizada en el mundo continúa siendo 123456, una secuencia que cualquier ciberdelincuente puede descifrar en fracciones de segundo.

Gonzalo Álvarez Marañón, doctor en Informática y director de I+D de Funditec Research, ha analizado con motivo de esta jornada cuáles son los pasos concretos que cualquier usuario puede dar para mejorar su seguridad en internet de forma sencilla y efectiva.

Gestores de contraseñas

La primera gran recomendación de los expertos es el uso de un gestor de contraseñas. Esta herramienta, todavía desconocida para una parte importante de la población, es una aplicación que almacena y organiza todas las claves del usuario bajo un cifrado avanzado, permitiendo generar contraseñas largas, complejas y distintas para cada servicio sin necesidad de memorizarlas.

El usuario solo debe recordar una única clave maestra. Álvarez Marañón subraya que este sistema elimina uno de los errores más comunes y peligrosos: reutilizar la misma contraseña en varias plataformas. Si una de ellas sufre una filtración de datos, el resto de cuentas quedan automáticamente expuestas.

El especialista también señala que la longitud de la contraseña es uno de los factores más determinantes para su robustez. Lo recomendable es superar los 16 caracteres, combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Un truco práctico que propone desde Funditec Research consiste en tomar una frase personal —algo que solo tenga sentido para el propio usuario— y convertirla en código. El ejemplo que ofrece es ilustrativo: Mi perro Rufo nació en Málaga en julio se transforma en MPrN3Nm4j!.

La biometría, el futuro de la autenticación

Más allá de las contraseñas tradicionales, los expertos apuntan a las passkeys o llaves de acceso biométricas como la solución definitiva. Grandes compañías tecnológicas como Google, Apple y Microsoft ya las están implementando de forma masiva.

Estas llaves sustituyen la contraseña convencional por la huella dactilar, el reconocimiento facial o el PIN del propio dispositivo. Su principal ventaja frente a los métodos tradicionales es que nunca viajan por internet, lo que las hace prácticamente invulnerables frente al phishing y las filtraciones masivas de datos.

A esto se suma la activación de la verificación en dos pasos, otra medida que los especialistas consideran obligatoria y que añade una capa adicional de seguridad ante cualquier intento de acceso no autorizado.

Álvarez Marañón desmonta además un error de percepción muy extendido: creer que los ciberdelincuentes eligen a sus víctimas de forma deliberada. La realidad es muy diferente. Los atacantes lanzan ofensivas masivas y automatizadas que no discriminan perfiles ni patrimonios, sino que simplemente explotan descuidos. El verdadero peligro, advierte el experto, no es solo el robo de dinero; con una brecha mínima de seguridad, un atacante puede adueñarse de toda la identidad digital de una persona en cuestión de minutos. La solución está al alcance de cualquiera; solo hace falta dar el primer paso.