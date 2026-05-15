DJI lanza la Osmo Pocket 4P: una cámara de bolsillo con calidad cinematográfica

La reconocida marca de tecnología visual DJI ha vuelto a sorprender a la industria audiovisual durante la celebración del Festival de Cannes, en Francia, al presentar su última gran innovación: la DJI Osmo Pocket 4P. Se trata de un dispositivo que promete marcar un antes y un después en la creación de contenidos portátiles, elevando la grabación de bolsillo a unos estándares hasta ahora reservados para las producciones de alto presupuesto.

Desde que la compañía introdujera sus primeras cámaras con estabilizador en 2015, ha mantenido un ritmo constante de evolución. Con este nuevo lanzamiento, DJI no solo actualiza su exitosa línea de productos, sino que transforma un aparato pensado originalmente para creadores en internet en una herramienta de imagen cinematográfica de primer nivel. El entorno elegido para su debut, la meca del séptimo arte europeo, no es casualidad y subraya las ambiciones profesionales de la marca asiática.

A nivel técnico, la Osmo Pocket 4P hereda la tecnología de equipos icónicos y mucho más voluminosos de la firma, como las plataformas DJI Ronin y DJI Inspire. El diminuto dispositivo está equipado con un sistema de imagen de nueva generación que ofrece un rango dinámico de nivel cinematográfico, lo que se traduce en una rica profundidad tonal. Además, su rendimiento de color de 10 bits permite a los editores aplicar flujos de trabajo profesionales en la fase de corrección de color.

Uno de los aspectos más valorados por los expertos que ya han podido probar la cámara en el certamen francés es su comportamiento en situaciones complejas. La compañía ha incorporado importantes mejoras para garantizar un rendimiento óptimo en entornos de poca luz, integrando tecnología de sensor avanzada y algoritmos de imagen refinados. Esto facilita la grabación nítida tanto en paisajes urbanos nocturnos como en interiores poco iluminados, brindando una flexibilidad sin precedentes al operador.

Asimismo, DJI ha querido dar respuesta a las demandas de los profesionales actuales mejorando significativamente las capacidades para retratos. El dispositivo captura ahora tonos de piel mucho más naturales y ofrece una profundidad de campo que aporta un toque de intimidad y emotividad a las entrevistas o testimonios documentales. Estas funciones se complementan con un zoom optimizado que permite acercarse a los sujetos lejanos sin comprometer la integridad ni la resolución del encuadre.

Con este movimiento, la nueva Osmo Pocket se perfila como la compañera ideal para cineastas independientes y documentalistas que requieren agilidad y discreción sin renunciar a la excelencia visual. La narrativa audiovisual ya no depende exclusivamente de equipos pesados y costosos, sino que cabe, literalmente, en la palma de la mano.

Aunque los precios y las distintas configuraciones de venta se desvelarán más adelante, DJI confirmó que el dispositivo estará disponible próximamente en sus canales oficiales y distribuidores autorizados. En paralelo, la firma aprovechó el evento para recordar su compromiso con la creación de un ecosistema de producción integral, mencionando sus recientes soluciones de energía portátil, el DJI Power 1000 Mini y el DJI Power 2000, diseñados para prolongar las jornadas de rodaje más exigentes.