La advertencia de la Policía contra el chantaje sexual en redes

En un esfuerzo por frenar el aumento de delitos relacionados con la privacidad digital, la Policía Nacional ha lanzado una nueva campaña de concienciación a través de sus redes sociales. El mensaje es compartir imágenes o vídeos íntimos no solo conlleva riesgos de seguridad, sino que puede derivar en graves delitos penales si el contenido cae en las manos equivocadas.

El peligro del "sexting" y el chantaje

Bajo el lema de la prevención, las autoridades advierten que, una vez que una imagen sale del dispositivo personal, se pierde el control total sobre ella. El mayor riesgo detectado es la sextorsión, una modalidad de chantaje donde los ciberdelincuentes amenazan con difundir material sensible a los contactos de la víctima si no se realiza un pago o se cede a nuevas pretensiones.

"Si alguien intenta presionarte, amenazarte o hacer chantaje con ese contenido, no te quedes callado", dice el aviso oficial publicado en X.

⚠️ Enviar o compartir fotos íntimas en redes sociales puede traer riesgos Si alguien intenta presionarte, amenazarte o hacer chantaje con ese contenido, no te quedes callado Denúncialo y busca ayuda 🚫#Sexting #PolicíaNacional pic.twitter.com/iZNmtioNjp — Policía Nacional (@policia) May 12, 2026

¿Qué hacer si eres víctima de una amenaza?

La Policía Nacional insiste en que el silencio es el mejor aliado del extorsionador. Si te encuentras en una situación de presión o chantaje, los pasos a seguir son:

No cedas al chantaje: Realizar un pago o enviar más material solo suele aumentar las exigencias del delincuente. Corta la comunicación: Bloquea al usuario, pero no borres las conversaciones. Guarda evidencias: Haz capturas de pantalla de las amenazas, los perfiles y cualquier prueba del envío. Denuncia de inmediato: Acude a una comisaría o utiliza los canales oficiales de la Policía para reportar el delito.

Consecuencias legales

Cabe recordar que en España, la difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento de la persona afectada —aunque la víctima las hubiera enviado voluntariamente a una sola persona en un principio— constituye un delito contra la intimidad tipificado en el Código Penal.

La seguridad digital empieza por la prevención, pero la justicia actúa cuando la confianza es traicionada. La Policía concluye su mensaje recordando que buscar ayuda profesional es el primer paso para recuperar el control y detener al agresor.