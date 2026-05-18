IGNITE Copilot incorpora un agente de IA conversacional para transformar la planificación didáctica de los docentes

IGNITE Copilot, la plataforma de inteligencia artificial diseñada para profesores y centros educativos, ha integrado un agente de IA conversacional que redefine la forma en que los docentes planifican su actividad pedagógica. Este lanzamiento, que se produce en el contexto del Día Internacional de la Inteligencia Artificial, posiciona a IGNITE Copilot como un verdadero copiloto inteligente, disponible en cualquier momento y adaptado a las necesidades de cada profesor.

Este nuevo agente permite al docente expresarse con sus propias palabras. El sistema comprende el contexto, interpreta las necesidades pedagógicas y ofrece respuestas accionables al instante. "Es como tener un copiloto que conoce tu materia, tu nivel y tu forma de trabajar", lo describen Jordi Carrasco e Ignacio Aso, directores del proyecto. "Queremos que el profesor llegue al lunes con todas sus clases planificadas, sin horas extra", añaden.

Del objetivo al currículo en un paso

El agente acompaña al profesor en todo el ciclo, desde los objetivos de aprendizaje hasta la secuenciación de contenidos, la propuesta de actividades y la alineación con el currículo oficial. Puede trabajar a escala de una sesión, una unidad didáctica o un trimestre completo, adaptándose al nivel educativo y la asignatura. A diferencia de otros asistentes de propósito general, ha sido ajustado con criterios pedagógicos, garantizando así una coherencia con las buenas prácticas docentes y los marcos curriculares vigentes.

El desarrollo técnico ha sido liderado por Paul Daniel, Lead Software Engineer del proyecto, quien ha dirigido la arquitectura del agente con foco en la fluidez de la interacción y la integración pedagógica. "El reto no era solo construir un agente capaz, sino uno que aprendiera progresivamente y hablara el idioma del docente", señaló Daniel. El nuevo agente ya está disponible para todos los usuarios de la plataforma, sin configuraciones adicionales.

En este Día Internacional de la Inteligencia Artificial, el sector 'EdTech' defiende que la IA ya está presente en la enseñanza como aliada del profesor para facilitar su aplicación pedagógica. Según el estudio "Educar en la era de la Inteligencia Artificial" de Empantallados y Gad3, el 80% de los docentes en España ya ha utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa, y 6 de cada 10 profesores consideran que "la IA está muy presente en su práctica educativa". Sin embargo, todavía hay un largo recorrido en la implantación efectiva de esta tecnología en las dinámicas de los docentes.

Hasta 15 horas semanales liberadas

Según datos del sector, los profesores dedican hasta un 30% de su jornada a tareas de planificación. IGNITE Copilot aspira a reducir ese tiempo de forma significativa, prometiendo un ahorro de entre seis y quince horas semanales y liberando al docente para lo que realmente importa: enseñar.

La plataforma, que se presenta como "el ChatGPT para profesores", aporta una solución web para la generación de contenidos y recursos didácticos, adaptada a la normativa vigente de las distintas comunidades autónomas y a la LOMLOE, además de estar alineada con estándares internacionales de educación. Con más de 22.000 docentes registrados y presencia en más de 150 centros educativos en España y Latinoamérica, IGNITE Copilot se posiciona como la plataforma de inteligencia artificial educativa líder diseñada específicamente para el docente hispanohablante.