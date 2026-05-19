Un jurado federal de Oakland, California, ha dictaminado un fallo unánime a favor de Sam Altman y Greg Brockman, director ejecutivo y presidente de OpenAI respectivamente, en el marco de la intensa y prolongada batalla legal que los enfrentaba a Elon Musk. El veredicto de este tribunal, compuesto por nueve miembros, determina que ni Altman ni su mano derecha son responsables de haber incurrido en un enriquecimiento ilícito ni de haber quebrado los contratos originalmente firmados con el magnate cuando fundaron la conocida startup de inteligencia artificial. Además de exculpar a la cúpula de la organización, los miembros del jurado concluyeron que la demanda fue interpuesta fuera de plazo, determinando que la acción legal emprendida por Musk ya había prescrito.

Esta resolución representa un contundente revés para las aspiraciones de Elon Musk y su equipo legal, quienes a lo largo del proceso sostuvieron la tesis de que Altman había saqueado los recursos de una organización que nació con fines puramente benéficos. El empresario, considerado el hombre más rico del mundo, fue uno de los cofundadores de OpenAI en el año 2015, aportando una inversión de 38 millones de dólares durante las etapas iniciales del proyecto que más tarde asombraría al mercado tecnológico con el lanzamiento de ChatGPT. Sin embargo, tras distanciarse del proyecto, Musk acusó formalmente a sus antiguos socios de traicionar los principios fundacionales de la compañía, argumentando que se desvió el objetivo original de tutelar el desarrollo de la inteligencia artificial de forma altruista y en beneficio de toda la humanidad con el único propósito de lucrarse a sus espaldas.

Por su parte, la defensa de Sam Altman y de OpenAI articuló su postura alegando que jamás se formalizó una promesa vinculante que obligara a la empresa a mantener de manera perpetua su estructura sin fines de lucro. Los representantes de la startup insistieron en que Musk era plenamente consciente de este rumbo operativo y sugirieron que la verdadera motivación detrás de la ofensiva judicial era el resentimiento del magnate al no haber podido consolidar un control unilateral y absoluto sobre el porvenir de la firma. En su demanda, el dueño de Tesla y SpaceX exigía no solo una cuantiosa indemnización financiera destinada a las iniciativas del brazo benéfico de OpenAI, sino también la remoción inmediata de Altman de su puesto en el consejo de administración.

El litigio, que comenzó sus audiencias el pasado 27 de abril en el estado de California, ha expuesto públicamente la profunda fractura surgida entre estas dos grandes figuras de Silicon Valley, ofreciendo detalles inéditos sobre los inicios y la evolución de una corporación cuyo valor de mercado se estima actualmente en unos 852.000 millones de dólares. Según los testimonios vertidos en el caso, la decisión previa de Musk de retirar el financiamiento a la startup aceleró el distanciamiento definitivo entre los antiguos aliados, mientras que el empresario justificó su desconfianza remitiéndose a supuestas conductas engañosas por parte de Altman, vinculando sus sospechas con el caótico episodio de 2023 en el que el consejo de administración destituyó fulminantemente al director ejecutivo, para terminar restituyéndolo en su cargo apenas unos días después ante la presión interna.

Aunque técnicamente el veredicto emitido por el jurado tiene un carácter consultivo y no vinculante, la jueza de distrito encargada del caso, Yvonne Gonzalez Rogers, mantiene la potestad final para dictar una resolución definitiva sobre el conflicto. No obstante, la propia magistrada ya ha manifestado de forma explícita su conformidad con el criterio unánime adoptado por los nueve ciudadanos del tribunal. Este desenlace judicial no solo limpia el panorama legal para los actuales directivos de OpenAI frente a las reclamaciones de su antiguo socio, sino que además despeja de manera significativa el horizonte financiero de la compañía tecnológica, dándole luz verde y vía libre para avanzar en sus planes estratégicos orientados a una futura salida a bolsa.