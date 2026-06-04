El fenómeno Pokémon Champions da el salto a móviles: fecha de lanzamiento y regalos exclusivos

The Pokémon Company International ha sacudido el mercado del videojuego móvil con un esperado anuncio: Pokémon Champions se lanzará oficialmente para dispositivos iOS y Android el próximo 17 de junio de 2026. Tras su paso por las consolas de sobremesa, la franquicia busca masificar aún más su propuesta competitiva llevando sus combates estratégicos a los bolsillos de millones de usuarios en todo el mundo. Los jugadores interesados ya pueden acceder al registro previo a través de la App Store y Google Play para recibir alertas inmediatas en el momento en que los servidores abran globalmente.

El gran atractivo de este lanzamiento radica en su infraestructura técnica. Pokémon Champions mantendrá una conexión multiplataforma total y juego cruzado (cross-play ) entre Nintendo Switch, la nueva Nintendo Switch 2 y los dispositivos móviles. Esto permitirá a la comunidad enfrentarse entre sí sin barreras de hardware. Además, el progreso estará completamente unificado; bastará con vincular una cuenta Nintendo para reanudar la partida en cualquier pantalla, manteniendo los mismos datos de juego tanto en casa como en la calle.

Para conmemorar el desembarco en móviles, los desarrolladores han preparado una ambiciosa campaña de lanzamiento que estará activa desde el mismo 17 de junio hasta el 2 de septiembre de 2026. Durante este periodo, todos los usuarios que accedan a la bandeja de entrada del juego (ya sea en consola o en móvil) recibirán de forma gratuita un Raichu acompañado de dos objetos inéditos hasta la fecha: la Raichunita X y la Raichunita Y. Estas Megapiedras permitirán activar mecánicas de combate avanzadas y exclusivas para este título.

La compañía ha detallado el impacto estratégico que tendrán estas dos nuevas variantes en el campo de batalla:

Mega-Raichu X: Al equipar la Raichunita X, el Pokémon adquiere la habilidad Electrogénesis . Esta facultad despliega un campo eléctrico automático durante cinco turnos al entrar a combatir, aumentando un 30% el daño de los ataques eléctricos e impidiendo que los Pokémon aliados caigan dormidos.

Al equipar la Raichunita X, el Pokémon adquiere la habilidad . Esta facultad despliega un campo eléctrico automático durante cinco turnos al entrar a combatir, aumentando un 30% el daño de los ataques eléctricos e impidiendo que los Pokémon aliados caigan dormidos. Mega-Raichu Y: Al utilizar la Raichunita Y, la criatura obtiene la habilidad Indefenso. Este cambio altera drásticamente las probabilidades del encuentro, forzando a que todos los movimientos propios y del rival tengan una precisión matemática del 100%.

Pokémon Champions se consolida bajo el modelo free-to-start (descarga gratuita con microtransacciones estéticas u opcionales dentro de la aplicación) y requerirá conexión permanente a internet. Con esta expansión hacia el ecosistema móvil y la introducción de mecánicas nostálgicas revisadas como la Megaevolución, la franquicia busca revitalizar su escena competitiva de cara al verano. La versión base para consolas ya se encuentra disponible para su descarga inmediata junto con su respectiva actualización de rendimiento para la nueva generación de hardware de Nintendo.