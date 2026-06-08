Libertad frente al roaming: por qué los viajeros ya no tienen que pagar a su operador por cada megabyte

La preparación final del viaje ocurre aún en casa, cuando agarramos el móvil para comprobarlo todo por última vez antes de despegar. Los billetes están guardados en Wallet, y la ruta del aeropuerto al hotel ya está trazada en Google Maps, y en TikTok tienes guardados cafés de moda y rincones secretos por descubrir. En cuanto el avión aterrice en Bangkok, Estambul o Casablanca, todas esas aplicaciones deben funcionar al instante, lo que significa que necesitas conexión fiable desde el primer minuto.

Sin embargo, para los españoles que viajan fuera de la UE, en este punto suelen surgir complicaciones, ya que el roaming tradicional encaja muy mal en la nueva realidad digital. Era útil cuando solo hacíamos llamadas ocasionales y enviábamos SMS, pero desde que el móvil se ha convertido en cartera, navegador, traductor y banco, el roaming se ha vuelto caro y poco práctico.

La solución llega de la mano de los proveedores de eSIM de nueva generación. Por ejemplo, uno de los pioneros del sector es la empresa suiza Yesim, con la que puedes configurar internet móvil desde casa en España y usarlo sin preocupaciones nada más aterrizar.

Por qué el roaming ya no encaja con los viajes modernos

Desde 2017, en los países de la UE, la comunicación para los residentes en España cuesta lo mismo que en casa, ya sea llamadas, SMS o datos móviles. Pero en cuanto sales fuera de la Unión Europea, las tarifas habituales dejan de aplicarse.

En países como Estados Unidos, Japón, Marruecos o Tailandia entran en juego zonas de roaming específicas, paquetes diarios y facturación por megabyte. Las condiciones en cada país son muy diferentes a las que los españoles están acostumbrados.

Un gigabyte por €12.000: ¿cómo es posible?

Muchos viajeros creen que el roaming ya está incluido en su tarifa nacional, y por eso no activan paquetes de viaje al salir de la UE. Es una trampa para los viajeros menos experimentados, ya que en ese caso acaban pagando muchísimo más por los datos.

En algunas tarifas sin paquetes turísticos, el precio por megabyte puede alcanzar entre 7 y 12 euros. Calculado por gigabyte, esto supone cientos o incluso miles de euros.

Lo peor es que este sistema de cobro se activa automáticamente al cruzar la frontera. Las aplicaciones se actualizan en segundo plano o cargan notificaciones, y empiezas a perder dinero desde los primeros minutos en el nuevo país.

Ni siquiera los paquetes de viaje son la solución

Los paquetes turísticos especiales tampoco responden a las necesidades reales, ya que a menudo establecen límites diarios de 1 GB e incluso 500 MB en el volumen de datos. Con un uso activo de redes sociales, navegación web y mensajería, estos datos pueden agotarse en pocas horas.

Lo que ocurre al superar ese límite suele estar escondido en letra pequeña, en algún rincón de la web. Normalmente significa una fuerte reducción de velocidad, la activación automática de otro paquete más caro o tarifas abusivas por cada megabyte. Al final, el límite se agota antes de lo previsto y el coste diario sigue siendo impredecible.

El verdadero problema: la imprevisibilidad

Lo más molesto del roaming es que el usuario normalmente no sabe cuánto gastará y descubre el importe total solo al volver a casa, cuando recibe la factura. En lugar de relajarse, el viajero tiene que preocuparse por la zona de roaming, el precio diario del paquete, vigilar su consumo y entender qué pasa si supera el límite.

Este inconveniente se nota aún más en viajes por varios países, donde incluso con el mismo operador las condiciones pueden cambiar radicalmente.

Travel eSIM para viajar: configura tu conexión antes de despegar y sin estrés

Cómo funciona esta tecnología

La eSIM es un microchip que ya viene integrado en la mayoría de los smartphones y dispositivos móviles actuales. Permite descargar y activar de forma remota perfiles de distintos operadores, sin tener que lidiar con las clásicas tarjetas físicas.

Sin embargo, el chip es solo la base tecnológica. Lo que realmente ha transformado la conectividad en los viajes son los servicios Travel eSIM creados sobre esta tecnología. Se trata de todo un ecosistema: una app intuitiva con tarifas claras, acuerdos ya establecidos con operadores locales, atención 24/7 en tu idioma y muchas otras ventajas.

Qué obtienes con Travel eSIM

Previsibilidad. Sabes cuánto pagarás antes del viaje, no después. Tú eliges de antemano los datos, la duración y los países donde lo usarás.

Sabes cuánto pagarás antes del viaje, no después. Tú eliges de antemano los datos, la duración y los países donde lo usarás. Activación sencilla. Puedes instalar tu Travel eSIM desde casa, a través de una app en App Store o Google Play. La conexión se activa automáticamente en cuanto aterrizas.

Puedes instalar tu Travel eSIM desde casa, a través de una app en App Store o Google Play. La conexión se activa automáticamente en cuanto aterrizas. Flexibilidad para tu ruta. Hay planes locales, regionales y globales adaptados a cualquier tipo de viaje. Si visitas varios países, no tendrás que reconfigurar nada al cambiar de destino.

Hay planes locales, regionales y globales adaptados a cualquier tipo de viaje. Si visitas varios países, no tendrás que reconfigurar nada al cambiar de destino. Tu número principal sigue activo. Durante el viaje, puedes seguir usando tu SIM española para recibir SMS y llamadas entrantes. Solo recuerda desactivar los datos en roaming en los ajustes para evitar cargos inesperados en segundo plano.

Con Travel eSIM, la conexión deja de ser un problema durante el viaje. Es, por fin, la alternativa al roaming que el mercado llevaba tiempo necesitando.

Yesim: la conectividad suiza que funciona en todo el mundo

Es clave elegir una empresa con experiencia, infraestructura sólida y un modelo de funcionamiento claro. En todos estos aspectos, Yesim se presenta como una de las opciones más atractivas. El servicio nació en 2019, fue pionero en desarrollar soluciones eSIM globales para viajeros y hoy cuenta con más de 3,5 millones de usuarios en todo el mundo.

Preparación y tarifas

Prepararse para viajar con Yesim es fácil y rápido. Basta con comprobar la compatibilidad del dispositivo, descargar la app, elegir un plan e instalar el perfil eSIM desde casa, ya sea en Madrid o Barcelona. Al aterrizar, no tendrás que buscar una tienda de telefonía ni depender de redes Wi‑Fi ajenas.

Las tarifas están pensadas para distintos tipos de viaje: hay planes locales, regionales, ilimitados y opciones con datos fijos. Por ejemplo, los paquetes Global Package (más de 80 países) y Global Plus (más de 140 países) son ideales para quienes viajan con frecuencia o visitan varios destinos.

La tarifa Pay & Fly funciona con el modelo "paga según uses". Es una única eSIM válida en más de 170 países y solo pagas por los datos que realmente consumes. Es una opción perfecta si tu ruta es imprevisible y no sabes cuántos datos necesitarás.

Conexión estable y funciones útiles

La tecnología Switchless network conecta tu dispositivo a la red con mejor señal entre más de 800 operadores asociados. Esto permite mantener la conexión incluso en zonas con cobertura inestable, áreas urbanas densas o lugares concurridos, donde la señal de algunos operadores suele fallar.

La función Multiple eSIMs permite compartir perfiles eSIM con otros usuarios, incluso si no tienen la app instalada, y gestionarlos todos desde una sola cuenta.

También puedes compartir la conexión mediante hotspot y distribuir datos a otros dispositivos. Resulta especialmente útil si necesitas trabajar o compartir internet rápidamente durante el viaje.

Ahorro y control del gasto

Cualquier viajero valorará el control total sobre sus gastos. El saldo de datos, la duración del plan y el historial de uso se muestran directamente en la app, algo impensable con el roaming tradicional.

Además, antes de viajar puedes probar la calidad de la conexión con un paquete de prueba de 500 MB por solo €0,50. Los nuevos usuarios pueden usar el código GETYESIM15 para obtener un 15% de descuento en su primera compra. Yesim también ofrece descuentos flexibles, programa de referidos y cashback por recargas. No es algo habitual en los servicios eSIM, y para quienes viajan con frecuencia se traduce en un ahorro considerable.

La conectividad como parte del viaje

Hace 10 años, la respuesta a "cómo mantenerse conectado en el extranjero" era simple: pagar lo que dijera tu operador, controlar el consumo constantemente y cruzar los dedos para que la factura no fuera enorme. Hoy, los viajeros españoles cuentan con una alternativa que elimina el estrés y los gastos innecesarios.

Los servicios eSIM modernos como Yesim ofrecen justo lo que todos buscan: previsibilidad en el gasto. Sabes el precio antes de volar, configuras todo desde casa y tienes conexión desde el momento en que aterrizas en Nueva York, Tokio o Phuket. Puedes pedir un taxi, orientarte hasta el hotel y decidir de camino dónde parar a comer algo tras el vuelo.