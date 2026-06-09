La Inteligencia Artificial destruirá alrededor de 2 millones de empleos en España

La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse y ya muchos sectores la aplican para mejorar su eficiencia. Como todo, plantea ventajas y también inconvenientes. Uno de estos últimos es la predecible destrucción de empleo o, al menos, la inevitable reconversión profunda de muchas profesiones.

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y la Universidad de Granada han publicado una reciente investigación que concluye que la Inteligencia Artificial destruirá entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en España durante la próxima década. Eso sí, su aplicación también creará 1,6 millones de nuevos puestos. Un balance de pérdida neta de empleo que exige una rápida adaptación laboral y que afectará principalmente a los profesionales denominados como "de cuello blanco" y con alta cualificación, como técnicos, científicos y personal administrativo.

El programa Kilómetro Cero de la emisora esRadio ha profundizado en este asunto entrevistando a la doctora Ana Reyes Menéndez, experta en Inteligencia Artificial y robótica y catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados en la Universidad Rey Juan Carlos, quien ya alertó sobre esta cuestión al Parlamento Europeo en su etapa de asesora para el mismo. Reyes indica que "técnicos, científicos y personal administrativo son los perfiles que afrontan el mayor riesgo de sustitución en sus tareas cognitivas repetitivas", por lo que lo ideal sería "implementarla como un aliado" para que puedan reorientar sus esfuerzos a "tareas de mayor valor para uno mismo, para la empresa y para la sociedad". También subraya que "ahora mismo hace falta un marco regulatorio europeo que proteja a los trabajadores y que haga que la IA tenga un efecto positivo en general y a su vez entender que la IA no es un enemigo".

La también autora de la tesis ¿Cómo evitar que la IA te quite el puesto?, insiste en que "como en casos anteriores, no se puede luchar contra la adopción una nueva tecnología, sino que tenemos que anticiparnos a los efectos que va a tener". Por ello resulta importante "entender que vamos a ser todos profesionales aumentados por esa IA".

La experta coincide con el informe en que para evitar la brecha de talento, la formación y el reskilling (reciclaje profesional) deben situarse como una prioridad, por lo que resulta clave el impulso de políticas de formación activas en las pequeñas y medianas empresas.