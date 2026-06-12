Caída mundial de Meta: WhatsApp, Instagram y Facebook dejan de funcionar

Las principales plataformas de Meta han registrado una incidencia que ha dificultado el funcionamiento habitual de WhatsApp, Instagram, Threads y Facebook, impidiendo a numerosos usuarios enviar mensajes, publicar contenido o interactuar con normalidad en los servicios del grupo tecnológico.

Las primeras alertas comenzaron a producirse en torno a las 15:30 horas, cuando usuarios de distintos países empezaron a comunicar problemas en las aplicaciones y páginas web de las plataformas, incluyendo errores de carga, así como impidiendo iniciar sesión, enviar mensajes o compartir y visualizar publicaciones.

La incidencia no se ha limitado a España. También se han notificado fallos en países como Estados Unidos, Australia y Japón, entre otras regiones. La web especializada DownDetector, que recopila en tiempo real los avisos de los usuarios sobre servicios digitales, registró un aumento repentino de reportes relacionados con plataformas de Meta coincidiendo con el inicio de los problemas.

Según las notificaciones recibidas, las incidencias han tenido una mayor repercusión en las versiones web de los servicios, mientras que las aplicaciones móviles han mantenido un funcionamiento más estable. Por el momento, Meta no ha informado sobre las causas que han provocado esta interrupción parcial de sus servicios ni ha precisado cuándo podría quedar completamente resuelta.