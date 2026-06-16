Mercedes revoluciona la movilidad eléctrica con sus nuevos motores axiales: 10 kilos de peso y más de 1.000 caballos

Mercedes-Benz ha dado un nuevo paso en el desarrollo de la movilidad eléctrica con la incorporación de una generación de motores desarrollados por Yasa, la empresa especializada en electrificación que forma parte del grupo alemán desde hace dos años. La nueva tecnología apuesta por unidades más compactas y ligeras capaces de ofrecer gran potencia sin aumentar el peso del vehículo.

El fabricante alemán ya utiliza estos propulsores en el nuevo Mercedes-AMG GT eléctrico, donde se combinan con una nueva generación de baterías para mejorar las prestaciones y la eficiencia del conjunto.

Los nuevos motores que ha desarrollado Yasa presentan una configuración distinta a la de otras soluciones utilizadas en vehículos eléctricos. Su diseño recuerda a un disco de embrague o a un disco de freno, una característica que permite reducir considerablemente su tamaño y facilita su integración en la arquitectura del vehículo. Además, pueden colocarse longitudinalmente respecto al eje, una disposición que favorece la transmisión de la potencia y optimiza el aprovechamiento del espacio disponible.

La compañía sostiene que esta configuración permite desarrollar sistemas de propulsión más compactos sin renunciar a elevadas prestaciones. Uno de los aspectos más llamativos de esta tecnología es la relación entre peso y potencia. Según los datos difundidos por Mercedes, estos motores pesan algo más de 10 kilogramos, mientras que la compañía ha probado con éxito unidades capaces de superar los 1.000 caballos de potencia. En el caso del nuevo Mercedes-AMG GT eléctrico, el sistema utiliza tres motores eléctricos, con una unidad situada en el eje delantero y dos en el trasero. La potencia combinada supera los 800 caballos, una cifra que sitúa al modelo entre los vehículos eléctricos de altas prestaciones desarrollados por la marca.

Un superdeportivo

La configuración elegida por Yasa también persigue mejorar uno de los aspectos clave en los vehículos eléctricos de alto rendimiento: la gestión térmica. El formato de estos motores facilita la refrigeración y permite evacuar el calor de forma más eficiente. Mantener temperaturas más estables resulta fundamental para conservar el rendimiento durante periodos prolongados de uso intensivo.

La marca alemana trabaja con una nueva generación de baterías compuestas por celdas de menor tamaño, una solución que contribuye a reducir el peso y las dimensiones del conjunto. La combinación de motores más compactos y baterías optimizadas busca mejorar la autonomía y las prestaciones sin incrementar la masa total del vehículo, uno de los principales desafíos de la movilidad eléctrica.

Mercedes asegura que esta tecnología permite alcanzar niveles de rendimiento propios de los vehículos de altas prestaciones. Las versiones equipadas con estos motores pueden registrar una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de dos segundos y superar los 300 kilómetros por hora de velocidad máxima. Además, los propulsores son capaces de girar por encima de las 15.000 revoluciones por minuto, una cifra que refleja el nivel de desarrollo alcanzado por esta nueva generación de motores eléctricos.