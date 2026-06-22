Penteo reconoce a T-Cloud como alternativa europea de referencia en soberanía digital e IA industrial

Penteo ha reconocido a T Cloud, la propuesta unificada cloud de Deutsche Telekom operada por T-Systems, como una de las alternativas europeas de referencia para aquellas organizaciones que necesitan avanzar en su estrategia cloud sin renunciar a la soberanía digital, el cumplimiento normativo, la eficiencia operativa y la capacidad de escalar casos de uso de inteligencia artificial industrial.

En su informe 'T Cloud, el hyperscaler europeo para la era de la soberanía digital y la IA industrial', la consultora analiza el papel de T Cloud e Industrial AI Cloud en el nuevo escenario tecnológico europeo, marcado por la presión regulatoria, la creciente sensibilidad sobre la jurisdicción del dato, la complejidad de los entornos multi-cloud y la necesidad de desplegar IA en entornos productivos con garantías de seguridad y control.

Según Penteo, el mercado europeo de cloud computing atraviesa una fase de reconfiguración estructural. Durante años, la adopción cloud ha estado impulsada por criterios de coste, velocidad de aprovisionamiento y acceso a servicios avanzados. Sin embargo, la combinación de nuevas normativas europeas, riesgos geopolíticos y dependencia tecnológica está llevando a empresas y administraciones públicas a incorporar nuevos criterios de decisión vinculados al control del dato y la autonomía operativa y la capacidad de cumplir con marcos como GDPR, NIS2, DORA o AI Act.

En este contexto, Penteo sitúa T Cloud como una propuesta diferencial dentro del mercado europeo por su capacidad para combinar nube pública soberana, infraestructura de alto rendimiento para inteligencia artificial industrial e integración multi-cloud gobernada desde una única relación comercial y operativa. La combinación de T Cloud e Industrial AI Cloud permite a las organizaciones construir una arquitectura cloud preparada para cargas empresariales críticas y, al mismo tiempo, avanzar en el despliegue de aplicaciones de IA sobre una infraestructura europea.

"El Cloud ha dejado de ser una decisión exclusivamente tecnológica para convertirse en una decisión estratégica de negocio. Las organizaciones necesitan innovar, desplegar IA, automatizar procesos y escalar servicios, pero también hacerlo con control, seguridad y cumplimiento. Este reconocimiento refuerza el papel de T Cloud como una alternativa real para innovar y crecer con autonomía, combinando la funcionalidad y escalabilidad que exige el mercado con soberanía, seguridad y cumplimiento normativo desde Europa y para Europa", señaló David Mañas, vicepresidente de Cloud y Ciberseguridad de T-Systems Iberia.

Uno de los principales elementos destacados por Penteo es que T Cloud no aborda la soberanía como una capa contractual añadida, sino como un principio estructural de arquitectura y operación. La plataforma de cloud de T-Systems está basada en OpenStack, lo que garantiza portabilidad, interoperabilidad con tecnologías abiertas y ausencia de dependencia propietaria a nivel de hipervisor.

Toda la operación de T Cloud, incluyendo procesamiento, residencia de datos, soporte técnico, gestión administrativa y ciclo de vida de servicios, se realiza dentro del Espacio Económico Europeo, con centros de datos en Alemania y Países Bajos y bajo legislación europea. Este enfoque se traduce en garantías verificables para las organizaciones, como la ausencia de transferencia internacional de datos, la operación restringida a personal cualificado residente en la Unión Europea, el control de claves de cifrado por parte del cliente y la compatibilidad con marcos regulatorios relevantes para sectores regulados.

Capacidad

Desde el punto de vista técnico, el informe destaca que T Cloud dispone de 910.000 vCPUs, 1 exabyte de almacenamiento, 540 petaflops de capacidad GPU, disponibilidad del 99,95%, operación 24x7, tres centros de datos twin-core y nueve zonas de disponibilidad. A ello se suma un modelo económico orientado a la transparencia, con eliminación de costes de tráfico entre servicios internos, servicios básicos incluidos sin coste adicional y facturación en euros, lo que aporta mayor previsibilidad financiera frente a modelos con sobrecostes menos visibles.

La plataforma se integra además de forma nativa en arquitecturas multi-cloud gobernadas gracias a su compatibilidad con Terraform, Kubernetes y APIs OpenStack estándar, junto con mecanismos de conectividad segura con proveedores como AWS, Azure, Google Cloud y SAP. Esta flexibilidad permite incorporar T Cloud como núcleo soberano dentro de entornos ya existentes, sin necesidad de romper con las arquitecturas actuales ni renunciar a una estrategia cloud progresiva.

El informe de Penteo dedica una atención especial a Industrial AI Cloud, la infraestructura soberana de Deutsche Telekom y T-Systems para inteligencia artificial industrial a escala. Operativa desde principios de 2026, esta plataforma responde a la necesidad de que Europa disponga de capacidad propia para entrenar, operar y desplegar modelos de IA sin depender de infraestructuras situadas fuera del marco regulatorio europeo.

Industrial AI Cloud se despliega en un centro de datos renovado en Múnich y ofrece 0,5 exaflops de capacidad de cómputo, 20 petabytes de almacenamiento y hasta 10.000 GPUs NVIDIA Blackwell, con una hoja de ruta de escalado prevista hasta 100.000 GPUs en 2028.

La integración directa entre T Cloud e Industrial AI Cloud permite combinar una capa soberana de datos, servicios y operación multi-cloud con una capa de supercomputación especializada para IA. Según Penteo, esta conectividad directa reduce latencia, coste de transferencia de datos y complejidad operativa, al tiempo que permite mantener las cargas de IA dentro de una arquitectura soberana europea.

La propuesta de valor de T Cloud se completa con un modelo comercial basado en consumo real, un programa de partners y marketplace, capacidades de formación a través de T Cloud Academy y soporte local en España por parte de T-Systems Iberia. Según el informe, la proximidad del proveedor tiene un impacto directo en la velocidad de resolución de incidencias, la alineación regulatoria y la eficiencia en la gestión de proyectos.

Para Penteo, T Cloud representa una de las propuestas más sólidas del mercado europeo para aquellas organizaciones que evalúan su estrategia cloud desde criterios de control, cumplimiento y preparación para la IA. La combinación de nube pública soberana e infraestructura específica para inteligencia artificial industrial sitúa esta iniciativa en una posición diferencial dentro del nuevo panorama tecnológico europeo.