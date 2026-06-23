La disrupción tecnológica que redefine las carreras profesionales

Durante años, la transformación digital se ha presentado como un fenómeno que afecta principalmente a las empresas. Sin embargo, la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización y las herramientas avanzadas de análisis de datos está generando un cambio de igual magnitud en otro ámbito: las carreras profesionales de quienes trabajan en el sector tecnológico. Un ámbito en el que profundiza Bloom! Gestión de carrera en tecnología desde la experiencia y la evidencia. Editado por Verssus, ofrece una metodología práctica y científica para desarrollar una carrera tecnológica con propósito. Aborda el sector digital actual enfocando el talento como un proyecto estratégico.

Su autora, Mariana Hernández-Delfino G., lleva más de veinte años trabajando para empresas tecnológicas (WPP, IPG o Google) y ha liderado el desarrollo de productos y negocios en las áreas EMEA (Europa, Oriente Medio y África en español) e Iberoamérica. En la actualidad, dirige la estrategia de marca y negocio para ISBE en Alastria (Blockchain). Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, considera que "la gestión de la carrera profesional debe abordarse de forma mucho más estratégica". Afirma que "la tecnología cambia las empresas, pero también cambia la forma en la que las personas construyen su trayectoria laboral ya que, en un entorno donde los roles evolucionan cada vez más rápido, no basta con hacer bien el trabajo y esperar a que el reconocimiento llegue, sino que se necesitan estrategia, revisión y una gestión activa". La experta sostiene que "muchos profesionales continúan abordando su trayectoria de manera reactiva, respondiendo a las oportunidades que surgen sin un plan definido de desarrollo" y recuerda que "la aceleración tecnológica está modificando las reglas del mercado laboral".

El texto incide en que lejos de eliminar el talento humano, la inteligencia artificial está desplazando determinadas tareas y obligando a reforzar habilidades que difícilmente pueden automatizarse. Entre ellas, su autora destaca la capacidad de adaptación, el pensamiento estratégico y la administración consciente del propio desarrollo profesional. Así, afirma que "cuando la tecnología reemplaza tareas, lo que queda, y lo que escasea, es la determinación de dirigir el propio desarrollo profesional con intención".

Para Hernández-Delfino, "las competencias técnicas seguirán siendo importantes, pero ya no serán suficientes por sí solas", por lo que "la diferencia la marcarán aquellos profesionales capaces de definir objetivos, revisar periódicamente su evolución, identificar nuevas oportunidades y tomar decisiones alineadas con una visión clara de futuro".

Según el Foro Económico Mundial, el 61% de los trabajadores necesitará algún tipo de recualificación antes de 2027. En el ámbito tecnológico, donde los perfiles y competencias evolucionan con rapidez, esta realidad ya forma parte del día a día. Los roles cambian de contenido en cuestión de meses y las habilidades que hoy resultan diferenciales pueden convertirse en requisitos básicos en muy poco tiempo. Por ello, Hernández-Delfino plantea que la carrera profesional debe gestionarse con la misma disciplina que cualquier proyecto tecnológico: con objetivos definidos, metodología, revisiones periódicas y una clara comprensión de aquello que puede controlarse y aquello que no.