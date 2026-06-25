Amazon Business lanza Quick, su asistente de IA para empresas, para clientes Business Prime en España

Amazon Business ha anunciado que sus clientes Business Prime en España podrán disfrutar de Amazon Quick, el asistente de IA que cambia la forma de trabajar de las empresas, con un 20 % de descuento a partir del 30 de junio.

Facilitando el acceso a una de sus herramientas de inteligencia artificial más destacadas, Amazon Business permite a organizaciones de todos los tamaños, incluyendo pymes y autónomos, aprovechar todo el potencial de la tecnología en la gestión de su negocio.

Según el último informe Estado de las Compras Empresariales de Amazon Business, el 73 % de los altos directivos afirma que disponer de mejores datos y análisis será fundamental para optimizar las operaciones en los próximos dos años. Sin embargo, casi la mitad (47 %) de los responsables de compras en empresas señala que gestionar la eficiencia y el aumento de las exigencias operativas sigue siendo su mayor reto. El asistente de IA Quick está diseñado para cerrar esa brecha, proporcionando a los equipos acceso inmediato a información sobre las compras y a la automatización impulsada por la IA, sin añadir complejidad a sus operaciones.

"Nuestros clientes trabajan con más sistemas, más proveedores y más presión que nunca. Pero las organizaciones que están a la vanguardia en materia de compras no solo compran de forma más eficiente, sino que lo hacen de forma más inteligente. Utilizan datos para anticipar la demanda, la inteligencia artificial para eliminar tareas repetitivas y análisis para rendir cuentas de un gasto mejor estructurado. Ese es el estándar hacia el que nos dirigimos, proporcionando a los clientes Business Prime, independientemente de su tamaño, las herramientas para centrarse menos en los procesos y más en las decisiones que hacen crecer a su organización", ha afirmado Céline Vuillequez, vicepresidenta de Amazon Business Europa.

Optimización de flujos de trabajo

Según explicó la compañía, Quick es un asistente de IA diseñado para optimizar los flujos de trabajo profesionales. Ayuda a los usuarios a completar tareas en múltiples funciones más allá del proceso de compras y abastecimiento, desde identificar en segundos qué correos electrónicos requieren atención hasta elaborar una presentación de ventas en poco tiempo. En lugar de limitarse a responder preguntas, Quick se conecta a aplicaciones de uso diario en el mundo empresarial, automatiza el trabajo, aprende las prioridades de los usuarios y actúa en su nombre.

Los clientes Business Prime que deseen poner a prueba una estrategia de precios pueden aprovechar Quick para llevar a cabo análisis del mercado y su entorno competitivo, recopilar información relevante sobre costes y detectar o anticipar riesgos que quizá no se hayan tenido en cuenta en un primer análisis. Aquellos que busquen una segunda opinión sobre la propuesta de un proveedor descubrirán que Quick compara las condiciones con acuerdos anteriores y señala los puntos susceptibles de negociación. Los usuarios también pueden generar informes basados en sus propios archivos locales, aplicando análisis impulsados por IA a los datos de los que ya disponen.

Los clientes de EEUU que ya utilizan Amazon Quick se están beneficiando de sus funcionalidades. Keith Lillico, fundador de Lillico Learning, empresa especializada en soluciones de formación corporativa y cliente Business Prime, señaló que "he utilizado bastante la IA en mi negocio, pero nunca de forma centralizada. Sin embargo, Quick empieza a reunir muchas de esas piezas dispersas en un único lugar, y me da ideas en las que probablemente aún no había pensado. Quick me permite dedicar más tiempo a proyectos que requieren una mayor atención o incluso emprender otros nuevos, ya que se reduce gran parte del tiempo dedicado a tareas administrativas".

Quick estará disponible a partir del 30 de junio. Entre sus características principales se incluyen descuentos exclusivos, ya que los clientes Business Prime que cumplan los requisitos y tengan los planes Basic, Small, Medium o Unlimited obtienen un 20 % de descuento en el plan Quick Plus, con soporte para hasta 300 usuarios, lo que pone la IA con capacidades empresariales al alcance de las pequeñas y medianas empresas y la integra directamente en los flujos de trabajo que ya se utilizan en las organizaciones.

Conexión con aplicaciones

Quick se conecta a cientos de aplicaciones, incluyendo conectores integrados para aplicaciones populares como Slack y Microsoft Outlook. Puede conectarse a tus fuentes de datos para automatizar tareas manuales, realizar investigaciones exhaustivas en cuestión de minutos y generar resultados finales como hojas de cálculo, presentaciones y paquetes de contenido.

Basado en un gráfico de conocimiento que aprende las prioridades del equipo, Quick trabaja de forma proactiva en segundo plano, detectando lo que se está pasando por alto, mostrando lo que requiere atención y actuando únicamente con la aprobación explícita del usuario. El resultado: equipos y organizaciones pequeñas pueden operar y competir al mismo nivel que organizaciones mucho mayores, con los datos siempre seguros y bajo su control.

Quick se ha anunciado durante Amazon Business Exchange (ABX) 2026, el evento insignia de la empresa en Europa, que reúne a cientos de responsables de compras, colaboradores comerciales y clientes para analizar cómo las organizaciones se están adaptando a un entorno de compras empresariales cada vez más exigente.