Apple sube los precios de sus MacBook y iPad hasta un 30%

La multinacional tecnológica Apple ha decidido encarecer de forma global y simultánea una parte muy importante de su catálogo de productos. La subida afecta de lleno a sus Mac, MacBook y iPad, así como a sus altavoces inteligentes HomePod y a su dispositivo de televisión Apple TV.

En términos generales, el incremento de los precios ronda una media del 20%, aunque en determinados modelos la subida llega a superar el 30%. Por ahora, se quedan fuera de estos incrementos algunos de sus productos estrella como son el iPhone, el Apple Watch y los auriculares AirPods.

Esta medida llega justo después de que el propio director ejecutivo de la empresa, Tim Cook, adelantara en una entrevista que los precios de sus equipos tendrían que subir obligatoriamente debido a la falta de chips de memoria, provocada por el enorme auge de la inteligencia artificial.

Caída en Wall Street

La reacción de los inversores no se hizo esperar, y tras conocerse la noticia, las acciones de Apple sufrieron una caída cercana al 5% en Wall Street.

Apple ha querido explicar la situación mediante una nota oficial, detallando que todo el sector tecnológico se encuentra en un momento crítico. En un comunicado, la empresa ha señalado que la industria de la tecnología de consumo se enfrenta a un "desafío sin precedentes", argumentando que las tarifas de la memoria están creciendo de forma tan acelerada que no les ha quedado más remedio que trasladar ese gasto extra a los usuarios.

"Hasta ahora hemos protegido a nuestros clientes de estas subidas, pero hemos llegado a un punto en el que nos vemos obligados a empezar a subir los precios de varios productos, incluidas las subidas de hoy para el iPad y el Mac. Sabemos que no es una buena noticia y estamos trabajando sin descanso para encontrar soluciones", justificó.

¿Cómo quedan los precios en España?

El impacto de esta revisión de precios ya es visible en el mercado español. Prácticamente todas las gamas de iPad y ordenadores Mac se han encarecido, con la única excepción del ordenador de sobremesa Mac Mini M4.

El dispositivo que porcentualmente más sube en España es el Apple TV 4K, que incrementa su precio desde los 169 euros hasta los 229 euros. En el apartado de las tabletas, el iPad más económico y básico experimenta un fuerte incremento del 32%, pasando de costar 379 euros a 499 euros.

En cuanto a los ordenadores portátiles, el popular MacBook Air de 13 pulgadas se encarece casi un 20%, subiendo de 1.199 euros a 1.429 euros. Por otro lado, el modelo Neo, conocido por ser el portátil más accesible de Apple, aumenta 100 euros situándose en los 799 euros.

Según datos de la consultora IDC, el modelo Neo fue el tercer ordenador más vendido en todo el mundo durante el primer trimestre de 2026 y apuntaba a liderar las ventas del segundo trimestre, por lo que esta subida resulta especialmente llamativa para el mercado.

Los ordenadores para profesionales no se libran. El Mac Studio M4 Max se encarece 700 euros hasta costar 3.029 euros, mientras que el modelo M3 Ultra sube un 31%, disparándose desde los 4.849 euros hasta los 6.349 euros (1.500 euros más caro).

El futuro del iPhone

Una de las grandes preguntas es qué sucederá con los teléfonos móviles de la marca.

La situación que sufre Apple no es un caso aislado. Los analistas del sector llevan meses avisando de que la escasez de componentes afectaría a la tecnología de consumo. El origen de este problema se encuentra en la enorme demanda de chips de memoria por parte de los gigantes de internet (como Google, Microsoft, Meta o Amazon) para construir y mantener sus centros de datos dedicados a la inteligencia artificial. Al haber aumentado de forma masiva sus presupuestos de inversión, la cadena de producción se ha saturado.

Mientras los fabricantes de dispositivos sufren por estos costes, las empresas que fabrican y proveen estas memorias están obteniendo unos beneficios históricos. Como ejemplo, la compañía proveedora Micron, que reveló que sus márgenes de beneficio bruto en la división de telefonía móvil han alcanzado un espectacular 86%.