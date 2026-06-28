Trump discute en con el Papa y Milei sobre IA

En un artículo reciente, contrasté la visión del papa León XIV sobre la inteligencia artificial —marcada por la cautela ética y la llamada a una regulación protectora de la dignidad humana— con el enfoque de Javier Milei, quien apuesta por una desregulación radical para permitir que la IA experimente, falle y evolucione sin trabas previas. Mostré a Milei como una aplicación del liberalismo al siglo XXI por su enfoque basado en cero regulación ex ante para no ahogar la innovación. Hoy, con la Administración Trump inmersa en un tenso debate sobre IA, este contraste encuentra una nueva dimensión.

El núcleo del conflicto actual radica en cómo gestionar los riesgos reales de la IA avanzada sin sacrificar sus beneficios. Modelos como Mythos 5 de Anthropic han demostrado capacidades excepcionales para detectar vulnerabilidades en sistemas críticos, lo que los convierte en herramientas duales en cuanto que son tan potentes para la ciberdefensa como para posibles ataques. El Gobierno estadounidense ha ordenado restricciones que obligó a Anthropic a limitar el acceso, generando un choque entre el Gobierno y las empresas que expone la tensión entre seguridad nacional y libertad tecnológica. Uno se esperaría este tipo de órdenes a empresas de Xi Jinping, pero debemos tener en cuenta que estamos ante una Escila y Caribdis tecnológica. Por un lado, el peligro de que la IA caiga en manos adversarias, pero también que la regulación excesiva frene el progreso occidental.

La visión de la Administración Trump combina elementos intervencionistas y proteccionistas. Una orden ejecutiva ha establecido un mecanismo de revisión estatal de hasta 30 días para los modelos de IA en la frontera tecnológica antes de que se lancen al mercado, incluyendo controles de exportación y se ha debatido la posibilidad de que el Estado tome participaciones en empresas clave. En aras de la seguridad nacional y la competencia geopolítica, Donald Trump ingresa en el club hayekiano de los socialistas de todos los partidos haciendo que el Estado intervenga en las empresas para evitar que tecnologías críticas beneficien a rivales autoritarios. También para unificar las regulaciones estatales que, fragmentadas, podrían crear un mosaico burocrático ineficiente y confuso.

Frente a esta lógica intervencionista, la tradición liberal clásica ofrece una alternativa más coherente con los principios de libertad, responsabilidad y dinamismo. Autores como Marc Andreessen, Dean Ball, David Sacks y Tyler Cowen han articulado una visión que merece atención especial.

Marc Andreessen es quizá el defensor más elocuente de regular el uso de la IA y no su desarrollo. En ensayos tecno-optimistas como Why AI Will Save the World, argumenta que imponer requisitos previos sobre cómo se construyen los modelos equivale a regular la investigación científica o el pensamiento. La historia de tecnologías anteriores —internet, automóviles, electricidad— muestra que regular aplicaciones y conductas dañinas es más efectivo que crear un sistema de captura regulatoria intervencionista que frena a los innovadores más pequeños. Para Marc Andreessen, el mayor riesgo no es la IA en sí, sino que la regulación la convierta en un privilegio de unos pocos.

Dean Ball se opone a casi toda regulación específica de modelos de IA. Su razonamiento es que los marcos legales tradicionales de responsabilidad civil y penal bastan para castigar abusos. Crear reguladores especializados genera incentivos políticos para abusar del poder y ralentiza la evolución tecnológica. Dean Ball combina la prudencia institucional con apertura liberal al cambio, defendiendo que la mejor defensa contra los riesgos es precisamente la velocidad de la innovación abierta.

David Sacks, quien ejerció como 'zar' de la IA y las criptomonedas en la Administración Trump, pone su énfasis en minimizar trabas burocráticas para mantener la ventaja competitiva frente a China. David Sacks ha influido en frenar iniciativas que podrían derivar en regulaciones masivas, argumentando que los alarmistas terminan reforzando al Estado en detrimento de la innovación.

Por su parte, Tyler Cowen, economista de la George Mason University, ofrece un enfoque empírico y moderado dentro de su liberalismo, rechazando moratorias amplias o reguladores todopoderosos que terminan capturados. Prefiere intervenciones quirúrgicas en riesgos concretos y alerta especialmente sobre los peligros para las libertades civiles que conlleva la vigilancia masiva habilitada por IA. Tyler Cowen enfatiza que la regulación debe ser modular y adaptable, nunca un freno estructural al progreso.

La propuesta liberal que surge de estos autores se basa en principios claros y probados históricamente, de regular usos, no tecnologías, a aplicar responsabilidad por daños concretos —fraude, ciberataques, etc.—. Además, confiar en la competencia de mercado, ya que la innovación descentralizada y la responsabilidad privada suelen superar a la planificación centralizada. Por otro lado, rechazo al principio papista de precaución extrema. La historia demuestra que el exceso de cautela genera estancamiento mayor que los riesgos gestionados. Desde el punto de vista de la prioridad geopolítica realista, mantener velocidad para no perder ante regímenes autoritarios, sin convertir la seguridad en pretexto para control doméstico excesivo. Por último, pero no menos importante, proteger las libertades civiles evitando que la IA se use como herramienta de vigilancia masiva sin contrapesos.

En contraste con la IA social del Papa o el intervencionismo selectivo trumpiano, la visión liberal apuesta por una IA libre pero responsable. No niega riesgos, pero sostiene que la mejor forma de mitigarlos es maximizando la capacidad innovadora de sociedades abiertas.

En última instancia, el debate sobre IA no es solo técnico o de seguridad, sino que es filosófico. ¿Confiamos más en el Estado para guiar el futuro o en la creatividad humana bajo reglas generales de responsabilidad?