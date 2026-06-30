Adiós a dar tu número: así es la nueva función de privacidad de WhatsApp

WhatsApp incorporará próximamente una función que permitirá a los usuarios identificarse mediante un nombre de usuario, sin necesidad de compartir su número de teléfono. La compañía ha comenzado a habilitar la reserva de estos identificadores únicos, que podrán utilizarse para contactar con otras personas cuando la función se active de forma oficial, previsiblemente a finales de este año.

Con este nuevo sistema, los usuarios podrán decidir ser localizados únicamente a través de su nombre de usuario, ocultando su número de teléfono. Hasta ahora, cualquier persona con acceso al número podía iniciar una conversación en la aplicación. La compañía enmarca esta novedad como una mejora en materia de privacidad dentro de la plataforma.

Reservas anticipadas de nombres

WhatsApp ha abierto ya el proceso de reserva de nombres de usuario, que serán únicos para cada cuenta. La previsión es que muchos usuarios intenten registrar sus identificadores preferidos antes del despliegue completo de la función.

Según la empresa, esta fase anticipada busca facilitar el acceso equitativo a los nombres antes de su activación general. Para poder activarlo es necesario de tener la versión más reciente de WhatsApp y luego desde Configuración, accediendo a Cuenta y Nombre de usuario se puede realizar.

Los identificadores deberán tener entre tres y 35 caracteres. Además, la plataforma reservará determinados nombres vinculados a celebridades, instituciones públicas y figuras relevantes para evitar suplantaciones de identidad. Las empresas y creadores de contenido que ya dispongan de cuentas en Instagram o Facebook podrán solicitar el mismo nombre de usuario en WhatsApp.

Sin directorios ni búsquedas abiertas

La aplicación no contará con un directorio público de usuarios ni mostrará sugerencias automáticas. Para iniciar una conversación será necesario conocer exactamente el nombre de usuario de la persona. La plataforma también mantendrá medidas de privacidad como el bloqueo de contactos o el silenciamiento de llamadas de desconocidos, aunque el nuevo sistema ampliará las opciones de control sobre la visibilidad del número.

WhatsApp supera actualmente los 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, con una fuerte presencia en Europa, Asia y otras regiones donde es la principal aplicación de mensajería. En este contexto, la introducción de nombres de usuario supone uno de los cambios más relevantes en su sistema de identificación desde su lanzamiento.