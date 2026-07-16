El mapa digital que vigila en tiempo real qué bosques españoles están en riesgo de incendio

El Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf) de Barcelona ha desarrollado ForestDrought, una plataforma digital que monitoriza diariamente y en tiempo real el estado hídrico de la vegetación de toda la Península Ibérica y las islas Baleares para anticipar el peligro de incendios. El proyecto, coliderado por el investigador del CSIC Miquel de Cáceres y el científico de datos Víctor Granda, ha sido publicado en la revista científica New Phytologist y se presenta como una herramienta clave para la gestión forestal ante el avance de las olas de calor.

El umbral crítico del 80% de humedad

La tecnología desarrollada por el Ecosystem Modelling Facility (EMF) del Creaf procesa simulaciones del estado hídrico del suelo y de las plantas. El sistema permite identificar con precisión matemática cuándo un bosque entra en una situación de vulnerabilidad extrema ante el fuego.

"Para saber si en una zona puede haber un riesgo más elevado de incendio, observamos la humedad de la vegetación", detalla Miquel de Cáceres. El investigador del CSIC advierte de que "cuando las plantas tienen menos del 100% de humedad suele ser indicativo de estrés por sequía, y si llega a ser inferior al 80%, es necesario estar alerta, porque quiere decir que la vegetación está muy seca y puede encenderse con facilidad".

De la tregua primaveral al impacto del calor

Los mapas generados por la plataforma durante los últimos meses reflejan un cambio drástico en las condiciones del suelo español. Las abundantes precipitaciones registradas durante el invierno y la primavera permitieron que las masas forestales iniciaran el mes de junio con unas reservas hídricas óptimas. Sin embargo, el encadenamiento de olas de calor durante las últimas semanas de junio y principios de julio ha revertido la tendencia, acelerando la pérdida de humedad de las plantas en puntos estratégicos del territorio.

Radiografía de las zonas con mayor estrés hídrico

Los datos de ForestDrought confirman que las áreas más expuestas a este estrés por sequía —con valores inferiores al 100% y cercanos al umbral crítico del 80%— se localizan actualmente en la mitad sur de la Península y en Cataluña.

En Andalucía, la situación de mayor riesgo se concentra en la zona occidental, afectando de manera directa a las provincias de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva, además de amplias extensiones de Castilla-La Mancha. En el caso de Cataluña, los niveles más preocupantes de sequedad vegetal se localizan en las comarcas barcelonesas del Vallés Oriental, el Vallés Occidental y el Maresme, así como en las áreas del interior de Gerona. El objetivo de los desarrolladores es que la administración forestal y los servicios de extinción utilicen de forma activa este recurso para predecir con exactitud los puntos críticos del mapa forestal nacional.