Sierra de sable: qué es, para qué sirve y cómo elegirla para una reforma

Al momento de hacer la reforma de un hogar, es clave tener las herramientas necesarias para superar imprevistos o trabajar en superficies complejas. En las reformas, no todos los cortes se hacen sobre una mesa de trabajo perfectamente apoyada.

En ocasiones, hay que desmontar marcos, atravesar madera, cortar tubos o trabajar en un espacio reducido en donde una herramienta común no llega. Para todas esas situaciones, una sierra de sable puede hacer cortes sencillos en distintos materiales con solo cambiar la hoja y brinda movilidad para operar en espacios reducidos.

¿Qué es una sierra de sable y por qué se utiliza en las reformas?

La sierra de sable es una herramienta de batería o eléctrica cuyo funcionamiento se fundamenta en un movimiento alternativo de ida y vuelta de su hoja. Su forma de trabajo es similar a la de un serrucho, pero impulsado por un motor en vez de la mano.

La sierra de sable destaca por su capacidad de avanzar con rapidez, atravesar elementos heterogéneos e ingresar en zonas de difícil acceso sin espacio para maniobrar. Por este motivo, es indispensable para trabajos de demolición de poca complejidad, saneamiento de estructuras viejas y fontanería.

Trabajos en los que marca la diferencia

Esta herramienta tiene un gran potencial en situaciones en las que otras son peligrosas o inútiles. Algunas de las aplicaciones comunes durante una reforma son:

Desmontaje de marcos y estructuras . Es posible cortar fijaciones y montantes de ventanas y puertas viejas sin dañar la pared alrededor.

. Es posible cortar fijaciones y montantes de ventanas y puertas viejas sin dañar la pared alrededor. Madera con clavos. Es capaz de cortar vigas, rastreles y listones antiguos sin afectar el dentado porque usa hojas bimetálicas especiales.

Es capaz de cortar vigas, rastreles y listones antiguos sin afectar el dentado porque usa hojas bimetálicas especiales. Tubos de plástico o metal. Es más fácil retirar bajantes de PVC y conductos de cobre y acero en edificios antiguos.

Es más fácil retirar bajantes de PVC y conductos de cobre y acero en edificios antiguos. Perfiles y elementos que no se pueden sujetar. Su apoyo frontal permite contraer de forma más estable chapas y tubos sueltos.

Su apoyo frontal permite contraer de forma más estable chapas y tubos sueltos. Palés y madera de recuperación. Sirve para desmontar plataformas de madera rápida al cortar los clavos internos.

Sirve para desmontar plataformas de madera rápida al cortar los clavos internos. Poda ocasional. Con la hoja correcta, es posible cortar ramas secas o gruesas en el jardín.

Con la hoja correcta, es posible cortar ramas secas o gruesas en el jardín. Cortas al ras y en espacios pequeños. Como sus hojas son flexibles, es posible cortar a ras del suelo o la pared.

La hoja importa tanto como la máquina

No hay una hoja que sirva para todos los tipos de trabajos en una reforma; por ello, elegir el accesorio adecuado es esencial:

Las hojas de madera con dientes espaciados y grandes permiten remover el serrín con mayor velocidad.

Las hojas de metal sirven para cortar cobre y acero gracias a sus dientes densos y finos.

Las hojas bimetálicas o de recubrimiento de carburo resisten impactos contra clavos insertados en vigas.

¿Qué características comparar antes de comprar?

Antes de comprar una sierra de sable para una reforma en casa, primero hay que evaluar lo siguiente:

Recorrido o carrera de la hoja. La longitud del vaivén es de 20 a 30 mm; cuanto mayor, más rápido corta.

La longitud del vaivén es de 20 a 30 mm; cuanto mayor, más rápido corta. Velocidad y regulación. Un regulador eléctrico puede adaptar los cortes por minutos de acuerdo a la resistencia del material a cortar.

Un regulador eléctrico puede adaptar los cortes por minutos de acuerdo a la resistencia del material a cortar. Vibración y sistema antivibración. Un amortiguador evitará la fatiga durante el uso intensivo.

Un amortiguador evitará la fatiga durante el uso intensivo. Cambio de hoja sin herramientas. Cambiar la hoja de manera rápida y segura sin recurrir a otras herramientas.

Cambiar la hoja de manera rápida y segura sin recurrir a otras herramientas. Peso y ergonomía. Se debe operar por encima de la cabeza o con una mano.

Se debe operar por encima de la cabeza o con una mano. Formato convencional o compacto. Los modelos compactos permiten llegar a áreas de difícil acceso como falsos techos o entre tubos.

Los modelos compactos permiten llegar a áreas de difícil acceso como falsos techos o entre tubos. Autonomía y batería. Considerar el amperaje en modelos inalámbricos.

Considerar el amperaje en modelos inalámbricos. Accesorios. Comprobar la compatibilidad con los repuestos del mercado.

Sierra de sable a batería o con cable

Elegir entre un modelo a batería o uno de alimentación eléctrica dependerá del tipo de reforma. Las versiones inalámbricas brindan mayor movilidad, siendo ideales para trabajar en lugares donde no hay conexión a la red eléctrica, tales como exteriores, tejados o espacios reducidos.

Por su parte, los modelos con cable brindan mayor potencia y operación ilimitada al no necesitar carga, siendo ideales para trabajar de forma continua o fija.

Diferencias frente a otras herramientas de corte

La sierra de sable a menudo es confundida con otras sierras eléctricas, pero funciona diferente:

Sierra de sable. Enfocada en la demolición, desmontaje sencillo, cortes al ras de suelo o pared y acceso en espacios reducidos.

Enfocada en la demolición, desmontaje sencillo, cortes al ras de suelo o pared y acceso en espacios reducidos. Sierra de calar. Pensada para hacer curvas, cortes detallados en tableros y paneles delgados.

Pensada para hacer curvas, cortes detallados en tableros y paneles delgados. Sierra circular. Se usa para cortes rectos, longitudinales y perfectamente limpios en tableros o maderas de gran tamaño.

Se usa para cortes rectos, longitudinales y perfectamente limpios en tableros o maderas de gran tamaño. Multiherramienta oscilante. Ideal para ajustes milimétricos, pequeños encajes y lijado en rincones de difícil acceso.

Seguridad y errores frecuentes

Para operar la sierra de sable se deben usar gafas de seguridad y guantes de protección, también hay que comprobar que no existan canalizaciones eléctricas o de agua en los tabiques o suelos a cortar. Igualmente, al cambiar la hoja, primero hay que desconectar la batería o el cable eléctrico. Por último, retirar la hoja de la pieza solamente cuando la máquina se ha detenido al 100%.

Preguntas frecuentes

¿Puede cortar madera con clavos?

Sí, siempre que se use una hoja de carburo o bimetálica, cuyos dientes resisten el contacto con el metal sin dañarse.

¿Sirve para cortar metal?

Sí, para ello solamente hay que usar la hoja de dentado fino, ideal para tubos de cobre, acero, aluminio y chapas metálicas.

¿Qué hoja necesita cada material?

Para madera blanda, las hojas son de diente ancho, en el caso de metales, hojas de diente fino; y para demolición o metales duros, hojas bimetálicas con recubrimiento de carburo.

¿Es adecuada para cortes precisos?

No está diseñada para eso, pero se pueden hacer cortes limpios si se es profesional.

¿Qué ventajas tiene un modelo a batería?

Brinda libertad para moverse, facilidad al trabajar en altura o rincones sin necesidad de un cable conectado y rapidez al no requerir alargadores eléctricos.

En conclusión, la sierra de sable es una herramienta para realizar reformas con velocidad y éxito. Al poder cortar distintos materiales y operar en lugares con movilidad reducida, ahorra horas de trabajo en labores de desmontaje y demolición.