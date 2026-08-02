La inteligencia artificial no vota, pero puede organizar datos, ponderar incentivos y plantear escenarios. Aplicado a la situación política española, ese análisis arroja una conclusión muy interesante: tenemos un 55% de probabilidad de ver elecciones generales antes del fin de la legislatura, previsto para el verano de 2027.

Lamentablemente, ese porcentaje no significa que España esté a las puertas de las urnas. La IA indica que la probabilidad de elecciones en 2026 es solo del 15%. El escenario más probable es una convocatoria en 2027, unos meses antes del límite legal, posiblemente entre enero y marzo, con un 40%. La opción de agotar completamente la legislatura conserva, por su parte, un considerable 45%.

La principal razón para no elevar la probabilidad del adelanto es sencilla: Pedro Sánchez mantiene incentivos para esperar. Los sondeos ofrecen panoramas contradictorios. Mientras 40dB sitúa al PP en el 32,4% y al PSOE en el 27,7%, el CIS de Tezanos del mes de junio otorga a los socialistas un 31,3%, frente al 27,1% del PP, el 15,8% de Vox y el 6,4% de Sumar. Convocar elecciones ahora es, por tanto, una apuesta de alto riesgo para nuestro Sumo Gobernante.

Jurídicamente, el camino está despejado: el presidente puede proponer la disolución de las Cortes tras deliberarlo con el Consejo de Ministros, y el decreto correspondiente debe fijar la fecha de la convocatoria electoral. A pesar de lo que muchos piensan, lo podría hacer incluso en agosto, para fastidarnos a todos el chapuzón. Ni la Constitución Española ni la Ley Electoral lo prohíben. Parecería que a ningún político se le pasó por la cabeza que la mayoría de los españoles nos vamos de vacaciones en agosto (siempre prefiero creer en la incompetencia de los políticos y no en su mala fe; me hace sentir más "demócrata"). Pero, volviendo a la cuestión, políticamente, la decisión de convocar elecciones depende de cuánto tiempo pueda mantenerse una legislatura tan debilitada como la actual sin caer por su propio peso y sin que España termine de descender, por fin, a los infiernos.

El factor que más acerca las urnas es la fragilidad parlamentaria. El Gobierno carece de una mayoría estable y necesita negociar cada votación con aliados cada vez más distantes, exigentes y "aprovechados". Junts ha roto con la mayoría de investidura, reclama el relevo de Sánchez y aplica una estrategia variable, aunque evita facilitar directamente una moción de censura que pudiera desembocar en un Ejecutivo del PP y Vox.

A ello se suma la cuestión presupuestaria. España se encuentra actualmente "gobernada" con las cuentas de 2023, lo cual resulta absolutamente incoherente en el escenario de cambios e incertidumbre que vivimos. Así, podríamos resumir que el Gobierno está "para cobrar", pero no puede hacer gran cosa. Este es el sistema que votaron nuestros padres y abuelos en el 78 y que solo permite resolver el problema mediante la disolución de las Cortes por el Magno, a base de asedio total y consiguiente penuria del pueblo español. En definitiva, una delicia de modelo.

Por si fuera poco, los casos judiciales y las acusaciones de corrupción también debilitan la capacidad de negociación del Ejecutivo. Existen, sin embargo, frenos poderosos. El primero es la ausencia de una mayoría alternativa clara. El PP no parece tener ni el liderazgo necesario ni los apoyos para una moción de censura y Junts tampoco muestra interés en abrir directamente la puerta a una coalición PP-Vox.

Unas elecciones anticipadas permitirían reconducir nuestro sistema democrático, desbloquear las cuentas públicas y comenzar un nuevo ciclo que limpie los "vicios" a los que el gobierno actual se ha visto abocado. También evitarían que la crisis del Gobierno acabara convirtiéndose en una degradación del Parlamento, dominado por decretos, vetos cruzados y negociaciones poco transparentes.

Sin embargo, las urnas no garantizan la estabilidad. Podrían reproducir una aritmética igualmente difícil, elevar la polarización y paralizar durante meses parte de la actividad legislativa. Convocarlas únicamente por conveniencia táctica tampoco resolvería la falta de una cultura de acuerdos duraderos. Un país roto y activamente dividido desde los altos estamentos no se arreglará con el simple chupinazo de unas elecciones generales.

La IA, en definitiva, recomendaría elecciones anticipadas, pero no confía en que estas vayan a resolver el problema de raíz de España. La IA aún no nos sugiere quitar a nuestros gobernantes para que se ponga ella y así evitar la incompetencia natural de estos roles, donde, predicando en el desierto toda mi vida, debería exigirse una mínima cualificación (recordemos que, desde el Presidente del Gobierno para abajo, no se les exige ni siquiera saber leer ni escribir por ley). ¿Estaría usted más cómodo votando a una IA o seguiría prefiriendo votar un logo que esconde detrás un grupito de políticos puestos a dedo por el Sumo de turno?