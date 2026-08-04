Riesgo inaceptable: los usos de la IA más peligrosos y prohibidos por el Reglamento de inteligencia artificial (AI Act)

El Reglamento europeo de IA establece una serie de usos prohibidos para la IA, en concreto aquellos que se enmarcan dentro de su artículo 5 acerca del riesgo inaceptable. Incumplir estas exigencias conlleva las multas más elevadas de toda la norma: hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial anual.

¿Qué usos de la IA están considerados como prácticas inaceptables?

La primera de las prohibiciones enfrenta la manipulación a través de la IA. Quedan vetados los sistemas que usan técnicas subliminales o deliberadamente engañosas para alterar de forma sustancial el comportamiento de una persona, mermando su capacidad de decidir y causándole un perjuicio. También los que explotan las vulnerabilidades de alguien por su edad, discapacidad o situación social o económica.

También queda prohibida la puntuación ciudadana, como evaluar a la gente por su comportamiento social y darle un trato desfavorable en contextos que no guardan relación con los datos originales. Esto no aplica, por ejemplo, al software para selección de personal (siempre que haya supervisión humana) ya que la puntuación sí guarda relación con los datos y la finalidad.

Tampoco están permitidas las bases de datos de reconocimiento facial, ni la inferencia de emociones en el trabajo y en los centros educativos, salvo por motivos médicos o de seguridad. La identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos queda reservada a las fuerzas de seguridad.

Además, desde el 2 de diciembre de 2026 se suman dos vetos incorporados por el Ómnibus digital: los sistemas que generan o manipulan material íntimo no consentido de personas identificables y los que generan material de abuso sexual de menores.

Por qué deben tener cuidado las empresas

El error es creer que el artículo 5 se refiere a herramientas muy complejas que sólo usan otros. Pero no es así. Habla de herramientas que circulan por los departamentos de marketing, ventas y recursos humanos.

Por ejemplo, el software que analiza las microexpresiones de un candidato en la videoentrevista o el ánimo de un empleado en las reuniones virtuales es inferencia de emociones en el trabajo. El proveedor que lo ofrece como "análisis de compromiso de la plantilla" no cambia su naturaleza jurídica.

El scoring comercial también tiene frontera. Puntuar la solvencia de un cliente es alto riesgo; cruzar datos de su vida social para negarle un servicio sin relación con esos datos ya es puntuación ciudadana prohibida.

Y el marketing con IA generativa tiene la suya. Por ejemplo, la personalización agresiva que explota la vulnerabilidad económica de un colectivo ofreciendo préstamos rápidos dirigidos con precisión algorítmica a personas sobreendeudadas.

Los fraudes con IA representan ya el 23,3% de los ataques globales, y un ataque exitoso con deepfakes genera pérdidas medias de al menos 280.000 dólares, según el informe de fraude de identidad de Unico y Liminal publicado en julio de 2026. Las estafas impulsadas por IA crecieron un 1.200% solo en 2025, según el estudio de la firma de ciberseguridad Vectra AI recogido en abril de 2026.

Cómo asegurarse de no cruzar la línea

Teniendo en cuenta que la Aesia ya tiene plena facultad operativa para empezar a imponer sanciones, lo más recomendable es contratar el soporte de una legaltech especializada.

Los programas de software más avanzados enfocados al cumplimiento de la Ley de Inteligencia Artificial como Atico34 AI Governance cuentan con sandboxes de simulación y auditoría de cajas negras (black-box auditing) que permiten a las empresas replicar de forma segura la herramienta de IA de terceros en un entorno aislado para detectar si el sistema incurre en comportamientos prohibidos de manipulación o sesgo antes de que se integre en la infraestructura corporativa.

Otro ejemplo de plataforma que puede ser de ayuda es Daiki, un asistente que escanea los casos de uso descritos y los flujos de datos de las herramientas de terceros que la empresa planea adoptar, cruzándolos con los criterios legales de la Ley de Inteligencia Artificial para identificar si la herramienta oculta funciones prohibidas (como la detección sutil de emociones en el entorno laboral o la categorización biométrica).

En caso de que la empresa quiera hacerlo por su cuenta, debe comenzar por hacer un inventario de sus herramientas y sistemas que usan IA. No basta con listar los sistemas de IA propios, es necesario revisar la finalidad real de cada herramienta contratada a terceros.

El siguiente paso sería definir las excepciones. Por ejemplo, el análisis de emociones podría estar permitido por motivos médicos o de seguridad como detectar la fatiga de un conductor profesional.

Y por último, queda asumir que no se debe esperar a las fechas marcadas en el calendario. A diferencia de las obligaciones de alto riesgo, aplazadas a 2027 y 2028, estas prohibiciones llevan año y medio en vigor.

En definitiva, el Reglamento admite matices en casi todos sus niveles menos en este. Para la IA clasificada como riesgo inaceptable no hay evaluación de conformidad posible, ni marcado CE, ni plan de adecuación: la única solución es no usarla.