Una IA española predice con 16 días de antelación los incendios forestales más peligrosos

Investigadores de la Universidad de León han desarrollado una herramienta basada en inteligencia artificial que permite predecir con hasta 16 días de antelación el riesgo de que un incendio forestal alcance las copas de los árboles, provocándose incendios de copa. Estos fuegos forestales están considerados los más peligrosos por su rapidez de propagación, su intensidad y la dificultad para controlarlos.

La plataforma, denominada CROWNFIRE-AI, integra información procedente de satélites, previsiones meteorológicas y datos forestales para generar mapas de riesgo.

El trabajo ha sido liderado por José Manuel Fernández Guisuraga, investigador vinculado al Instituto para el Medio Ambiente y el Cambio Global de la Universidad de León, junto con especialistas de esta universidad, la Universidad de Valladolid y la empresa leonesa Vexiza SL. El estudio se ha publicado en la revista científica Ecological Informatics.

Una herramienta para anticiparse al fuego

Los incendios de copa se producen cuando las llamas alcanzan la parte superior de los árboles y comienzan a propagarse por ella. Según los investigadores, este comportamiento puede aparecer durante incendios extremos y dificulta las labores de extinción.

Estos fuegos pueden avanzar a velocidades entre dos y cuatro veces superiores a las de los incendios que se mantienen en superficie.

CROWNFIRE-AI busca proporcionar a los responsables de la gestión forestal y de la prevención de incendios información anticipada sobre las zonas en las que existe una mayor probabilidad de que se produzca este comportamiento.

Satélites y previsiones meteorológicas

Para desarrollar y entrenar el sistema, el equipo analizó información de 33 grandes incendios registrados en España entre 2017 y 2024. Con esos datos construyó una base de datos formada por 18.874 puntos de referencia.

La herramienta combina imágenes de los satélites Sentinel-1 y Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea, datos MODIS de la NASA, información topográfica e inventarios forestales.

A estos datos se suman las previsiones meteorológicas del modelo Global Forecast System (GFS). El sistema procesa toda esta información mediante técnicas de inteligencia artificial para calcular la probabilidad de que un incendio desarrolle comportamiento de copa en una zona determinada.

Una plataforma para la gestión forestal

Uno de los objetivos del proyecto ha sido trasladar técnicas de teledetección y aprendizaje automático a una herramienta que pueda utilizarse sin conocimientos avanzados de programación o análisis geoespacial.

La plataforma está alojada en servidores de la Universidad de León y puede utilizarse gratuitamente después de registrarse.

Los investigadores señalan que el sistema ha sido entrenado y validado con información procedente de incendios registrados en España. La metodología, según explican, podría adaptarse a otras regiones con riesgo de grandes incendios, aunque para ello serían necesarios los correspondientes procesos de calibración y validación.