Spotify empezará a señalar a los artistas generados por IA: así afectará la nueva etiqueta a sus canciones

Spotify comenzará a identificar desde mediados de septiembre a los artistas cuya identidad pública haya sido creada mediante inteligencia artificial. Los perfiles recibirán la etiqueta 'AI Persona' y sus canciones quedarán excluidas por defecto de las recomendaciones editoriales y algorítmicas.

La medida se aplicará a cuentas que utilicen nombres, fotografías u otros elementos generados con IA para aparentar que detrás de la música existe una persona real. La plataforma de música en streaming mostrará el distintivo en los perfiles de los artistas, los resultados de búsqueda y las canciones incluidas en listas de reproducción.

Una etiqueta para distinguir al artista

Al pulsar sobre la etiqueta, los usuarios podrán consultar si el propio creador ha declarado que utiliza una identidad artificial o si Spotify ha identificado el perfil tras una revisión.

La compañía permitirá a los responsables de estas cuentas comunicar voluntariamente a través de Spotify for Artists que representan una 'AI Persona'. Sin embargo, la plataforma también contará con un equipo encargado de revisar perfiles que puedan encajar en esta categoría.

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Spotify notificará a los artistas cuando los haya identificado como identidades artificiales. Estos podrán aceptar la clasificación o recurrir la decisión. La plataforma comenzará por perfiles que superen determinados niveles de audiencia, con el objetivo de identificar a una parte relevante de los artistas sintéticos que escuchan sus usuarios.

Fuera de las recomendaciones

Las canciones de estos perfiles no aparecerán por defecto en las recomendaciones personalizadas de Spotify. Solo podrán aparecer en las recomendaciones de aquellos usuarios que hayan decidido seguir expresamente al artista.

Además, la compañía prevé permitir próximamente que los propios oyentes denuncien perfiles que consideren generados mediante inteligencia artificial.

La medida pretende diferenciar entre la utilización de herramientas de IA para crear música y la creación de una identidad artística completamente artificial. Un músico real que utilice inteligencia artificial durante el proceso creativo no recibirá automáticamente la etiqueta 'AI Persona'.

La etiqueta se refiere específicamente a la identidad pública del artista y no al procedimiento utilizado para producir sus canciones. Spotify ha explicado que la decisión responde al malestar manifestado por usuarios que descubren que algunos intérpretes que aparentan ser personas reales son, en realidad, personajes sintéticos.