Un descuido de una marca de fundas desvela los posibles colores del iPhone 18 Pro

Apenas quedan unos días para despejar las incógnitas en torno al iPhone 18 Pro, pero una aparición fugaz en Amazon ha vuelto a alimentar las especulaciones sobre el aspecto del nuevo teléfono de Apple. Esta vez, la pista procede de unas fundas de TORRAS que podrían haber anticipado los cuatro colores elegidos para el dispositivo.

La alerta surgió después de que un usuario compartiese en X el anuncio de estos accesorios. Según recoge Applesfera, las fundas terminaron desapareciendo de Amazon pocos minutos después de que la publicación comenzase a hacerse viral. Para entonces, sin embargo, ya se habían realizado capturas de pantalla de los productos.

Los fabricantes de accesorios suelen conocer con antelación determinados detalles de los nuevos iPhone, como sus dimensiones, diseño o colores, para poder tener preparados sus productos cuando los teléfonos llegan al mercado. Además, estas no son las primeras fundas relacionadas con el iPhone 18 Pro que aparecen antes de su presentación.

En esta ocasión, el catálogo de TORRAS apunta a cuatro acabados: cereza oscuro, azul, plata y negro. No se trata de una combinación completamente nueva, ya que esos mismos colores habían aparecido anteriormente en otras filtraciones sobre el iPhone 18 Pro.

Hat der Hüllenhersteller Torras jetzt die iPhone 18 Pro Farben mit seiner Werbung geleakt? pic.twitter.com/FIs49VsW4p — Der Jürgen (@metacom79) September 1, 2026

El negro vuelve a ganar fuerza

La principal incógnita se encuentra en el negro. Las informaciones conocidas hasta ahora no se han puesto de acuerdo sobre su presencia: mientras unas sostienen que Apple recuperará este acabado, otras apuntan en sentido contrario. Que TORRAS haya preparado fundas negras aporta ahora un nuevo indicio a favor de la primera posibilidad, aunque no permite darla por confirmada.

También existe expectación en torno al denominado Dark Cherry, un cereza oscuro con tonalidades moradas que llegaría para ocupar el lugar del naranja que ha destacado en el iPhone 17 Pro. Frente a este nuevo acabado competirían el azul y, si finalmente se confirman las filtraciones, el esperado negro. El plata completaría la gama.

La aparición de los accesorios en Amazon tampoco permite considerar cerrada la cuestión. Existe la posibilidad de que TORRAS haya creado sus imágenes a partir de los rumores que ya circulaban sobre el teléfono o de datos obtenidos por sus propios canales. Por tanto, los renders, pese a su calidad, no son imágenes definitivas del iPhone 18 Pro.

Apple suele conceder una especial importancia a los colores de sus teléfonos y el naranja ha sido uno de los elementos más reconocibles del iPhone 17 Pro. Ahora, las distintas filtraciones han situado principalmente al azul y al cereza oscuro como candidatos para tomar el relevo, mientras el posible regreso del negro continúa generando dudas.

La respuesta definitiva llegará el 9 de septiembre. Hasta entonces, las fundas aparecidas brevemente en Amazon se suman a los indicios que apuntan a una gama formada por cereza oscuro, azul, plata y negro.