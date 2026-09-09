Apple presenta el iPhone Duo, su primer teléfono plegable

El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, ha elegido el evento celebrado este miércoles en la sede de la compañía en Cupertino, situada en el estado de California, para desvelar uno de los secretos mejor guardados de la firma. Se trata del primer dispositivo con pantalla flexible de la marca, que ha sido bautizado oficialmente como iPhone Duo. Este novedoso terminal cuenta con un tamaño similar al de un pasaporte convencional cuando se encuentra completamente cerrado, ofreciendo un panel exterior de 5,4 pulgadas, y saldrá al mercado con un precio de salida de 1.999 dólares.

La verdadera revolución de este producto de ingeniería llega en el momento en que se despliega su pantalla principal. En ese instante, el nuevo modelo alcanza un tamaño de 7,6 pulgadas, convirtiéndose de manera inmediata en el teléfono móvil más grande que ha fabricado la multinacional estadounidense hasta la fecha. Con este movimiento, la empresa busca conquistar a un sector de consumidores que demanda cada vez mayores diagonales para consumir contenido multimedia o trabajar en movilidad con una mayor comodidad visual.

Official Trailer - iPhone Duo pic.twitter.com/i8fDATWifI — Apple Design (@TheAppleDesign) September 9, 2026

Durante la multitudinaria presentación, el propio Ternus ha querido explicar la filosofía que ha guiado a los ingenieros de la casa californiana. "Partimos de la experiencia que deseábamos para nosotros mismos: una pantalla más grande que resultara tan natural e intuitiva como la del iPad", relató el flamante directivo ante los asistentes. Además, añadió que posteriormente combinaron un diseño bien pensado con lo que calificó de tecnología verdaderamente revolucionaria, buscando marcar distancias con las propuestas de sus competidores más directos.

Inevitablemente, este lanzamiento evoca el diseño del Galaxy Z Fold 8, el buque insignia de la empresa surcoreana Samsung en este particular segmento de la telefonía. Cabe recordar que el fabricante asiático fue el gran pionero de esta tendencia, al comercializar su primer modelo plegable hace ya más de siete años. Sin embargo, fiel a su estilo histórico en el mercado libre, Apple ha preferido esperar pacientemente a que la tecnología madure lo suficiente antes de presentar su propia interpretación del concepto, asegurándose de pulir los defectos habituales que suelen presentar las primeras generaciones de hardware.

En este sentido, el nuevo líder de la compañía no dudó en lanzar un dardo a sus rivales y mantuvo con firmeza que su flamante terminal ostenta el diseño más optimizado. "Otros han creado dispositivos plegables que simplemente parecen dos teléfonos unidos de forma incómoda", afirmó tajantemente durante su intervención. Según su visión, la competencia ha generado pantallas cuadradas que resultan poco prácticas para el día a día.

Para concluir su argumentación técnica, Ternus detalló los problemas concretos que el nuevo iPhone Duo viene a solucionar para el usuario final. "Desplazarse por contenido vertical resulta poco fluido y las películas quedan encajonadas entre enormes franjas negras, lo que hace que una pantalla grande parezca mucho más pequeña", sentenció. Con esta firme apuesta, la multinacional confía en redefinir el estándar del lujo tecnológico y demostrar la fortaleza de un ecosistema que busca seguir liderando las ventas a nivel mundial.